„Nu vă tai pe voi, vă prind copiii, rudele”: Cum ar fi terorizat un minor din Alba mai multe persoane, pe stradă

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 13 august 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 13 august și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.



Administrator financiar – Colegiul Național “Inochentie Micu Clain”, Blaj

Administrator financiar: 0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: superioare în specialitatea postului;

2. Perfecționări (specializări): cursuri postuniversitare în domeniu;

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da – nivel avansat;

4. Vechime: 10 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 31.07.2023 – 16.08.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 17.08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 23.08.2023, ora 9.00-10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 23.08.2023, ora 11.00;

– proba practică în data de 23.08.2023, ora 11.30-12.30, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 23.08.2023, ora 13,00;

– proba interviu în data de 23.08.2023 , ora 13.30-14.30, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 23.08.2023, ora 15.00;

– afişarea rezultatelor finale: 23.08.2023, ora 15.30.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 24.08.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 24.08.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

Administrator patrimoniu – Colegiul Național “Inochentie Micu Clain”, Blaj

Administrator patrimoniu: 0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: superioare în specialitatea postului;

2. Perfecționări (specializări): operare pe calculator, specializări în domeniu economic și administrativ;

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Da – nivel avansat;

4. Vechime: 5 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 01.08.2023 – 16.08.2023, ora 12,00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 18.08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 24.08.2023, ora 9.00 – 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 24.08.2023, ora 10.30;

– proba practică în data de 24.08.2023, ora 11.00 – 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 24.08.2023, ora 13.00;

– proba interviu în data de 24.08.2023 , ora 13.00 -14.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 24.08.2023, ora 14.30;

– afişarea rezultatelor finale: 24.08.2023, ora 15.30.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 25.08.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 25.08.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Colegiul Național “Inochentie Micu Clain”, cu sediul în Blaj, strada Simion Bărnuțiu, nr. 2, județul Alba, compartimentul secretariat, tel. 0258711208, persoana de contact Ban Maria, email: [email protected].

Îngrijitoare – Școala Gimnazială numărul 3 Cugir

Școala Gimnazială nr. 3 Cugir cu sediul în Cugir, str. Aleea Constructorului nr. 1, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: Execuţie

2. Denumirea postului: Îngrijitoare, post vacant, pe perioadă Nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post Normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0258751075, persoană de contact Badea Liliana Nicoleta, email: [email protected].

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 17.08.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: medii

2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– data publicării anunțului 1 august 2023

– data limită de depunere a dosarelor 17 august 2023 16.00

– selectia dosarelor 21 august 2023 09.00

– afișarea selecției dosarelor 21 august 2023 11.00

– termen limita contestații ref la selectia dosarelor 21 august 2023 14.30

– afișarea rezultatelor la contestații 22 august 2023 11.00

– proba scrisă 25 august 2023 10.00

– afișarea rezultatelor la proba scrisă 25 august 2023 14.30

– termen limită contestații la proba scrisă 28 august 2023 14.00

– afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 28 august 2023 15.30

– proba practică 29 august 2023 10.00

– afișarea rezultatelor la proba practică 29 august 2023 14.30

– termen limită contestații la proba practică 30 august 2023 14.00

– afișarea rezultatelor la contestații ref proba practică 30 august 2023 15.30

– interviul 31 august 2023 08.30

– afișarea rezultatelor la proba de interviu 31 august 2023 10.30

– termen limită contestații la proba de interviu 31 august 2023 14.30

– afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 1 septembrie 2023 11.00

– afișarea REZULTAT FINAL 1 septembrie 2023 11.30

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare.

Asistent medical

1. Nivelul postului: Execuţie

2. Denumirea postului: Asistent medical, post vacant, pe perioadă Nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post Normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0258751075, persoană de contact Badea Liliana Nicoleta, email: [email protected].

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 17.08.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor:

• Studii de specialitate – absolvenți de școală postliceală sanitară autorizată in vederea exercitării profesiei de asistent medical generalist

• Certificat de membru al Ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților Alba;

2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– data publicării anunțului 1 august 2023

– data limită de depunere a dosarelor 17 august 2023 16.00

– selectia dosarelor 18 august 2023 12.00

– afișarea selecției dosarelor 18 august 2023 16.00

– termen limita contestații ref la selectia dosarelor 21 august 2023 10.00

– afișarea rezultatelor la contestații 21 august 2023 12.00

– proba scrisă 24 august 2023 09.00

– afișarea rezultatelor la proba scrisă 24 august 2023 12.00

– termen limită contestații la proba scrisă 25 august 2023 12.00

– afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 25 august 2023 14.00

– interviul 28 august 2023 09.00

– afișarea rezultatelor la proba de interviu 28 august 2023 12.00

– termen limită contestații la proba de interviu 29 august 2023 12.00

– afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 29 august 2023 16.00

– afișarea REZULTAT FINAL 29 august 2023 16.30

Inspector de specialitate – Primăria Zlatna

Primăria oraşului Zlatna organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post de natură contractuală, vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate gradul profesional IA la Activitatea Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– competenţe profesionale în managementul proiectelor(dovedite cu certificat/atestat/diplomă

de absolvire);

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviul. Dosarul se va depune până la data de 16.08.2023, ora 16,00, la sediul Primăriei oraşului Zlatna, compartiment Resurse Umane, telefon 0258856337. Rezultatul selectării dosarelor de concurs va fi afişat în data de 17.08.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul selectării dosarelor de concurs se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selectării dosarelor.

Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 21.08.2023 ora 16,00. Proba scrisă va avea loc în data de 24.08.2023 ora 11,00. Rezultatul probei scrise va fi afişat în data de 24.08.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă. Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 28.08.2023 ora 16,00. Proba de interviu va avea loc în data de 29.08.2023 ora 11,00. Rezultatul de la proba de interviu va fi afişat în data de 29.08.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul de la proba de interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba de interviu. Răspunsul la contestaţii va fi afişat în data de 31.08.2023 ora 16,00. Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 01.09.2023 ora 16,00. Contestaţiile se pot depune la sediul Primăriei oraşului Zlatna, compartiment Resurse Umane.

Răspunsul la contestaţii va fi afişat la sediul Primăriei oraşului Zlatna şi pe pagina de internet a Primăriei oraşului Zlatna. Primăria oraşului Zlatna din str. Piaţa Unirii, nr. 1A, judeţul Alba

Îngrijitor – Școala Gimnazială Meteș

Școala Gimnazială Meteș organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

-0,5 normă îngrijitor curățenie la Școala Gimnazială Meteș – structura Școala Primară „Dionisie Popoviciu Tăuți, pe perioadă nedeterminată.

Condiții generale de participare la concurs:

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând SEE și domiciliul în România;

– cunoaște limba română scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii, și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie-0,5 Normă perioadă nedeterminată

– Minim studii medii;

– Vechime în muncă- nu se solicită;

– Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

– Abilități de muncă în echipă;

– Disponibilitate pentru program flexibil;

– Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

– Răspunde de starea de curățenie și igiena în sectorul repartizat;

– Răspunde de Centrala Termică pe combustibil solid, aprinde focul când e cazul și o alimentează periodic;

– Răspunde de inventarul încredințat;

– Știe să folosească produsele de curățenie;

– Efectuează deplasări în interes de serviciu , în limita sarcinilor , atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;

– Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și

intelectuale și a programului de lucru;

– Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

– Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 01.08.2023 – 22.08.2023, între orele 10,00 – 14,00 în zilele de luni-vineri, la Școala Gimnazială Meteș str. Principală nr.51, Meteș, jud Alba sau online pe adresa de email [email protected]

Relații suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Meteș, tel. 0258849011 sau pe site-ul școlii https://sites.google.com/scoalametes.ro/scoalametes/

Muncitor calificat, îngrijitor grădiniță, bucătar, ajutor bucătar, administrator patrimoniu – Liceul Tehnologic Sebeș

Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, Str. Dorin Pavel, nr. 2, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat (femeie de serviciu)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Liceul Tehnologic Sebeș, Str Viilor, Nr 2

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor grădiniță

NUMĂRUL POSTURILOR: 5 posturi vacante, normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prejungit Copiilor Voioși, Str Valea Frumoasei, Nr 14-16, loc Sebes, jud Alba

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Bucătar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prejungit Copiilor Voioși, Grădinița cu Program Prejungit Copiilor Voioși, Str Valea Frumoasei, Nr 14-16, loc Sebes, jud Alba

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Ajutor Bucătar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prejungit Copiilor Voioși, Grădinița cu Program Prejungit Copiilor Voioși, Str Valea Frumoasei, Nr 14-16, loc Sebes, jud Alba

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Administrator patrimoniu

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prejungit Copiilor Voioși, Grădinița cu Program Prejungit Copiilor Voioși, Str Valea Frumoasei, Nr 14-16, loc Sebes, jud Alba

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de muncitor calificat (femeie de serviciu) sunt:

Studii: generale

Vechimea în muncă: nu se solicita

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de îngrijitor grădiniță sunt:

Studii: medii

Vechimea în muncă: nu se solicita

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de bucătar sunt:

Studii: minim 10 clase,

Posedă cunoștinte temeinice referitoare la normele igenico-sanitare din bucătării, spații de servire a mesei, magazii, spații de depozitare și anexe

Vechimea în muncă: nu se solicita

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de ajutor bucătar sunt:

Studii: minim 10 clase,

Posedă cunoștinte temeinice referitoare la normele igenico-sanitare din bucătării, spații de servire a mesei, magazii, spații de depozitare și anexe

Vechimea în muncă: nu se solicita

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de administrator patrimoniu sunt:

Studii: superioare finalizate cu diplomă de licență,

Îndeplinnirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist

Vechimea în muncă: 5 ani

Vechime în domeniul studiilor: 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 02.08.2023

2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic Sebeș cu sediul în Sebeș, Str. Dorin Pavel, nr. 2, jud. Alba. 18.08.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.08.2023, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 23.08.2023, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 23.08.2023, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.08.2023, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 28.08.2023, ora 9.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.08.2023, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.08.2023, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.08.2023, ora 15.00

11. Susţinerea interviului 30.08.2023, ora 9.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 30.08.2023, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 31.08.2023, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 31.08.2023, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 01.09.2023, ora 11.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.ltsebes.ro, anumăr de telefon 0258/731.010.

Îngrijitoare copii – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 14B, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOARE COPII

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: NEDIDACTIC

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: medii

• Curs de noțiuni fundamentale de igienă

• Vechimea minimă în muncă: 2 ani.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 04.08.2023

2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 14B, jud. Alba 22.08.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 24.08.2023, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.08.2023, ora 10.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.08.2023, ora 10.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.08.2023, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 30.08.2023, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 30.08.2023, ora 12.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 30.08.2023, ora 14.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.08.2023, ora 16.00

11. Susţinerea probei practice 31.08.2023, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 31.08.2023, ora 12.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 31.08.2023, ora 14.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 31.08.2023, ora 16.00

15. Susţinerea interviului 01.09.2023, ora 10.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 01.09.2023, ora 12.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 01.09.2023, ora 13.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.09.2023, ora 14.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 01.09.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: gr11ab.ro persoană de contact: Bordeu Georgeta, funcția Director, având numărul de telefon 0786912323.

Cadru didactic – Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj

Cadru didactic expert măsuri de sprijin zona Blaj, post vacant, pe perioadă determinată; numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: superioare;

2. Vechime 1 an

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):08.08.2023-21.08.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: : 22.08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 30.08.2023, ora 09.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 30.08.2023, ora 14.00.

– proba interviu în data de 31.08.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 31.08.2023, ora 14.00

– afişarea rezultatelor finale: 31.08.2023, ora 15.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 31.08.2023

– se pot depune contestaţii până în data de: 31.08.2023, ora 18.00, la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 01.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, cu sediul în Blaj, strada Piața 1848, nr. 3, județul Alba, compartimentul secretariat, tel. 0258710655, persoana de contact Șolea Ana-Maria, email: [email protected].

Îngrijitor – Școala Gimnazială Scărișoara

Îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată , numărul de posturi: 0,25 normă;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: generale;

2. Perfecționări (specializări): nu necesită;

3. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoaşterea şi respectarea condiţiilor igienico-sanitare, abilităţi pentru munca în echipă, relaționare-comunicare cu întreg personalul unității.

4. Vechime: nu necesită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 23.08.2023, ora 14:00 la sediul instituţiei, în intrervalul orar 10:00-14:00;

– selecţia dosarelor: 25.08.2023, între orele 10:00-14:00, la sediul instituţiei;

– afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 28.08.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei;

– depunerea contestațiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor: 29.08.2023, între orele 10:00-14:00, la sediul instituţiei;

– afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor: 30.08.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 31.08.2023, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 31.08.2023, ora 12:00, la sediul instituției;

– depunerea contestațiilor: 31.08.2023, între orele 10:00-14:00, la sediul instituției;

– afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă: 01.09.2023, ora 10:00 la sediul instituției;

– proba practică în data de 01.09.2023, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 01.09.2023, ora 13:00, la sediul instituției;

– depunerea contestațiilor: 01.09.2023, între orele 13:00-15:00, la sediul instituției;

– afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba practică: 04.09.2023, ora 10:00 la sediul instituției;

– proba interviu în data de 04.09.2023, ora 11.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.09.2023, ora 13.00, la sediul instituției.

– depunerea contestațiilor: 04.09.2023, între orele 13:00-15:00, la sediul instituției;

– afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba de interviu: 05.09.2023, ora 10:00 la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor finale: 05.09.2023, ora 11:00, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Școala Gimnazială Scărișoara cu sediul în Comuna Scărișoara, sat Scărişoara, nr. 194, județul Alba, compartimentul Secretariat, tel. 0258777529, persoana de contact Ivan Dorin, email: [email protected].

Îngrijitor curățenie – Școala Gimnazială Almașu Mare

Școala Gimnazială Almașu Mare din localitatea Almașu Mare , nr. 238, Jud. Alba organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

– 0,25 normă îngrijitor curățenie la Structura Școala Primară Glod, pe perioadă nedeterminată.

Condiții generale de participare la concurs:

– are cetățenia română și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

– îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

– nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor curățenie – 0,25 Normă

• Studii medii sau generale;

• Vechime în muncă- nu se solicită;

• Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

• Abilități de muncă în echipă;

• Disponibilitate pentru program flexibil;

• Răspunde de starea de curățenie și igiena în sectorul repartizat;

• Răspunde de Centrala Termică pe combustibil solid, aprinde focul când e cazul și o alimentează periodic;

• Răspunde de inventarul încredințat;

• Știe să folosească produsele de curățenie;

• Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;

• Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice șiintelectuale și a programului de lucru;

• Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

• Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI.

Probe de concurs

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

1. selecția dosarelor de înscriere;

2. proba scrisă –la Școala Gimnazială Almașu Mare, conform calendarului de desfășurare a concursului;

3. Interviul/proba practică – la Școala Gimnazială Almașu Mare, conform calendarului de desfășurare a concursului.

Documentele necesare dosarului de înscriere:

– formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

– cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;

– certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

– curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent, cursuri relevante pentru desfășurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. Notă. În cazul în care, ulterior publicării anunțului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Almașu Mare, Loc. Almașu Mare, Nr. 236, Jud. Alba conform graficului de mai jos:

Nr. crt. Activități privind organizarea și desfășurarea concursului Data/perioada Ora

1 Publicarea anunțului 08.08.2023

2 Înscrierea candidaților 09.08.2023-24.08.2023 Zile lucrătoare 9.00-12.00

3 Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 25.08.2023 12.00

4 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere 25.08.2023 12.00-14.00

5 Soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 28.08.2023 15.00

6 Organizarea și desfășurarea probei scrise 30.08.2023 9.00

7 Notarea probei scrise și afișarea rezultatelor 30.08.2023 13.00

8 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 30.08.2023 13.00-14.00

9 Soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 30.08.2023 15.00

10 Organizarea și desfășurarea probei practice 31.08.2023 9.00

11 Notarea probei practice și afișarea rezultatelor 31.08.2023 11.00

12 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice 31.08.2023 11.00-12.00

13 Soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 31.08.2023 12.30

14 Susținerea interviului 31.08.2023 13.00

15 Notarea și afișarea rezultatelor interviului 31.08.2023 15.00

16 Afișarea rezultatelor finale 31.08.2023 16.00

Îngrijitor IM – Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12, Alba Iulia

Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12 cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 11, Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR I M

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 1 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: NEDIDACTIC

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii: medii.

– Vechime: minim 2 ani într-un post similar,

– Cunoştinţe despre alimentaţia copiilor,

– Cunoştinţe despre legislaţia specifică grădiniţei,

– Cunoştinţe despre norme de igienă şcolară

CALENDARUL CONCURSULUI:

1. Publicarea anunțului 09.08.2023

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs 10.08-24.08.2023, orele 09.00-13.00

3. Selecția dosarelor de concurs 31.08.2023, orele 09.00-13.00

4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 31.08.2023, ora 14.00

5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 31.08.2023, orele 14.00-16.30

6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 01.09.2023, ora 16.00

7. Susținerea probei scrise 04.09.2023, ora 09.00

8. Afișarea rezultatului probei scrise 04.09.2023, ora 13.00

9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 04.09.2023, orele 13.00-16.30

10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor după proba scrisă 05.09.2023, ora 16.00

11. Susținerea probei practice 06.09.2023, ora 09.00

12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice 06.09.2023, ora 11.00

13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice 06.09.2023, orele 11.00-16.30

14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor după proba practică 07.09.2023, ora 16.00

15. Afișarea rezultatului final al concursului 07.09.2023, ora 16.00

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul grădiniței, telefon numărul 0258/830879 în intervalul orar 09.00-13.00 ; E-mail: [email protected]

Îngrijitor – Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 09.08.2023 – 24.08.2023, între orele: 09.00-14.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 28.08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 01.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;

– proba interviu în data de 01.09.2023, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor: 04.08.2023, ora 14.00.

– afişarea rezultatelor finale: 07.09.2023, ora 10.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

Selecția dosarelor:

– depunearea contestațiilor: 30.08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 31.08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.

Proba scrisă și interviu:

– depunearea contestațiilor: 05.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.

– afișare rezultate contestații: 06.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: liceale;

2. Abilități, calități și aptitudini necesare: experiența în domeniu constituie avantaj;

3. Vechime: nu se solicită.

Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, e-mail: [email protected], telefon: 0258713591.

Inspector specialitate IA – Primăria Valea Lungă

U.A.T. Valea Lungă, prin Primăria Valea Lungă, cu sediul în comuna Valea Lungă, strada Victoriei, nr.328B, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual, de execuție, vacant, din cadrul Compartimentului Asistență Socială și Administrație Publică, de inspector de specialitate IA, cu un timp de muncă 8h/zi – 40h/săptămână.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe specifice:

a) studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești

b) vechime minimă în muncă – minim 6 ani și 6 luni

c) disponibilitate de lucru peste program.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 28 august 2023 ora 14:00 la Biroul dezvoltare locală din cadrul Primăriei Comunei Valea Lungă și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la sediul Comunei Valea Lungă şi va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu, după următorul calendar:

– Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

– Lucrarea scrisă va avea loc în data de 05 septembrie 2023, ora 1000 la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, în sala de şedinţe.

– Interviul se va susţine în data de 07 septembrie 2023, ora 1000 la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, în sala de şedinţe.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria Valea Lungă, comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B, la Biroul Dezvoltare Locală, tel. 0762/290858, fax: 0258888102, email: [email protected], persoană de contact: Mărginean Ana-Maria, inspector superior, cu atribuții în resurse umane. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Comunei Valea Lungă https://comunavalealunga.ro/, secțiunea Anunțuri generale sau la sediul acesteia.

Cadru didactic educație civică

Inspectoratul Școlar Județean Alba anunță demararea procedurii de selecție a unui post expert, în afara organigramei ISJ Alba, pentru implementarea proiectului cu titlul ”ADS pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 133542.

I.CONDIȚII GENERALE expert:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II.CONDIȚII SPECIFICE

-Studii superioare absolvite – 3 ani

– Experiență generală – 1 an

-Capacitatea de predare si evaluare obiectiva;

-Capacitatea de a lucra cu participanti care apartin grupurilor social – vulnerabile;

-Preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului individual de pregatire al grupului tinta;

-Capacitatea de analiza si monitorizarea evolutiei grupului tinta;

III.DOSARUL DE CONCURS:

Documentele necesare dosarului de înscriere pot fi vizualizate aici: http://posturi.gov.ro/anunt/1-post-cadru-didactic-educatie-civica-zona-calnic-2/

IV.CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada Activitatea

10.08.2023-25.08.2023 , ora 16:30 Depunerea dosarelor

25.08.2023 Evaluarea dosarelor de concurs/examen

25.08.2023 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

28.08.2023 (ora 08:00-16:00) Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

28.08.2023 Soluționarea eventualelor contestații

28.08.2023 Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

29.08.2023, ora 12:00 Proba scrisă – testare cunoștințe de specialitate – cadru didactic stagii de pregătire practică

29.08.2023 Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

30.08.2023 Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

30.08.2023 Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

30.08.2023 Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

31.08.2023, ora 12:00 Proba de interviu – cadru didactic stagii de pregătire practică

31.08.2023 Afișarea rezultate interviu

01.09.2023 Contestații interviu

01.09.2023 Afișare rezultate finale concurs

Îngrijitor școală – Școala Gimnazială Șona

îngrijitor școală, 1 post, 1 normă.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: minim 10 clase;

2. Abilități, calități și aptitudini necesare: persoană comunicativă, organizată, responsabilă, rezistentă la stres, rezistentă la efort, spirit de echipă;

3. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): diplomă de absolvire a 10 clase minim;

4. Vechime: nu este cazul.

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 14.08.2023– 28.08.2023, între orele: 10.00-13.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 30.08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.

– proba scrisă în data de 05.09. 2023, ora 09.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 06.09.2023, ora 11.00.

– proba practică în data de 05.09.2023, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 06.09.2023, ora 11.00.

– proba interviu în data de 05.09.2023, ora 13.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 06.09.2023, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor finale: 11.09.2023.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 07.09.2023.

– se pot depune contestaţii până în data de: 07.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 08.09.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei.

Școala Gimnazială Șona, e-mail: [email protected], telefon: 0258884742.