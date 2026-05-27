Noua Lege a Salarizării: Cum va fi compensată munca prestată peste programul de lucru sau în zilele libere legale

Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi cea prestată în zilele de sărbători legale, de repaus săptămânal şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea acesteia, iar în anumite condiţii prin spor salarial, se prevede în proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, publicat luni în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS).

Potrivit documentului, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul de 60 de zile, prevăzută la alineatul 1, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se va plăti în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

„Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se plăteşte în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate”, se menţionează în proiect.

Mai mult, la alineatul 3 al articolului 18 din proiectul de lege se arată că „în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se plăteşte în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate”.

Când se poate face plata muncii suplimentare

Conform proiectului, plata muncii se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de către şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. „În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii”, notează sursa citată.

De asemenea, la locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă prin legi speciale, sub opt ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Sporul nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora

În plus, prevederile articolului care fac referire la sporul pentru munca suplimentară evidenţiază faptul că acestea nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcţii în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice sau persoanelor angajate cu timp parţial. Totodată, sporul pentru munca suplimentară nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor prevăzută în proiectul de lege la articolul 21, alineatul 2.

În ceea ce priveşte sporul acordat pentru munca de noapte, actul normativ menţionează că personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22:00 – 6:00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin trei ore de noapte din timpul normal de lucru.

Ca şi în cazul sporului pentru munca suplimentară, la sporul de noapte nu se ia în calcul determinarea limitei sporurilor prevăzută în document.

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

