FOTO | Cetățean maghiar, accidentat după ce ar fi căzut pe Piatra Secuiului. A intervenit Salvamont Alba

Cetățean maghiar, accidentat după ce ar fi căzut pe Piatra Secuiului. A intervenit Salvamont Alba

Un cetățean maghiar s-a accidentat sâmbătă, 11 iulie 2026, după ce ar fi căzut pe Piatra Secuiului. A intervenit Salvamont Alba.

În jurul ore 15.00 echipa de serviciu a SALVAMONT ALBA, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Alba, a intervenit pentru căutarea și acordarea primului ajutor calificat unui cetațean maghiar, care în urma unei căderi pe Piatra Secuuiului.

Bărbatul acuză dureri costale cu suspiciunea de fracturi costale.

Intervenția este în derulare.

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