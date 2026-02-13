Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia „turează motoarele” în etapa constituirii: Urmează să fie declanșată procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia „turează motoarele” în etapa constituirii

Pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia, programată marți, 17 februarie 2026, se regăsește un proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Comerciale ”Alba Iulia Transport Local SRL”, noua companiei de transport a administrației locale.

Urmare a HCL nr. 363/26.11.2025 privind înființarea Societății ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL și a HCL nr.. 395/09.12.2025 privind modificarea și completarea statutului Societății ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL, în data de 18.12.2025 a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului societatea comercială mai sus menționată.

Art. 3 din HCL 363/2025 prevede următoarele:

”Art.3 (1) Consiliul Local al municipiului Alba Iulia va îndeplini atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, pentru adunarea generală a asociaților.

(2) În cazul societății nou-înfiinţate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnaţi administratorii societăţii, care trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3) din OUG 109/2011. Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acţionarilor, a administratorilor selectaţi potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzute de OUG 109/2011.

(3) În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerţului, autoritatea

publică tutelară va declanşa procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit OUG

109/2011”.

„Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre.

Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de

importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local”

De asemenea, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor :

”Art.28 (6^1) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăţi cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate fi funcţionar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Administratorilor acestor societăţi li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) şi (6) – (8). Toate referirile din prezenta ordonanţă de urgenţă la consiliu de administraţie vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acţionarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a

asociaţilor.

Art.29^5(1) În cazul întreprinderilor publice nou-înfiinţate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnaţi administratorii societăţii, care trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3). Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acţionarilor, a administratorilor selectaţi potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la numirea administratorilor prevăzuţi la alin. (1).

(3) În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerţului, autoritatea publică tutelară va declanşa procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.

