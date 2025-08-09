Rămâi conectat

Noi măsuri fiscale pentru vânzarea rapidă de mașini: Ce trebuie să știe proprietarii despre impozitul datorat

acum o oră

Noi măsuri fiscale pentru vânzarea rapidă de mașini: Ce trebuie să știe proprietarii despre impozitul pe care îl datorează

Guvernul pregătește noi reguli fiscale pentru proprietarii de autovehicule care achiziționează și înstrăinează mijloace de transport în același an calendaristic.

Potrivit unui proiect de act normativ publicat recent în dezbatere de Ministerul Dezvoltării, măsurile urmăresc simplificarea procedurilor de declarare, radiere și plată a impozitului auto. Potrivit noilor prevederi, pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și apoi vândute în același an, impozitul se va datora doar până la data înstrăinării. Astfel, se elimină situațiile în care contribuabilul este obligat să plătească impozit și după ce a vândut mașina.

„Se stabilește un singur termen de plată a impozitului – data înstrăinării”, se arată în expunerea de motive. În plus, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport.

Fără impozit după radiere

Totodată, actul normativ precizează că, începând cu 1 ianuarie al anului următor radierii, proprietarul nu mai datorează impozit pentru autovehiculul respectiv. Este reafirmată și obligația contribuabililor de a achita toate eventualele datorii fiscale restante până la momentul radierii mașinii.

Modificările propuse sunt justificate prin nevoia de a crea un sistem fiscal mai echitabil, transparent și eficient. Prin stabilirea unor reguli clare pentru plata impozitelor auto și prin posibilitatea autorităților locale de a ajusta taxele în funcție de contextul economic și social local, guvernul urmărește:

– clarificarea și simplificarea procedurilor fiscale pentru mijloacele de transport;

– eliminarea scutirilor nesustenabile, care generează inechități sau sarcini administrative inutile;

– creșterea veniturilor bugetare locale, fără a afecta direct contribuabilul disciplinat;

– întărirea principiului descentralizării fiscale, oferind mai multă autonomie autorităților locale în stabilirea politicii fiscale.

Proiectul se află în faza de consultare publică, urmând ca forma finală să fie adoptată prin hotărâre de guvern după analiza tuturor observațiilor primite.

