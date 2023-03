Noapte de coșmar pentru o familie din Alba: Cum au încercat doi bărbați și un minor să intre peste ei în casă

Carduri de energie 2023: Opt sute de mii de români nu au mai primit cardurile de energie oferite de statul român. Care a fost cauza

520 de posibili beneficiari înregistrau venituri de peste zece mii de euro și au fost tăiați de pe listă.

Emise să îi ajute pe pensionarii cu venituri mici să-și plătească facturile, cardurile de energie nu au ajuns până acum la peste 800 de mii de români.

Este vorba de familiile unde autoritățile nu au putut stabili numărul de persoane din locuință, peste 550.000 de astfel de cazuri. Pe de altă parte, mai sunt aproximativ 300.000 de beneficiari care locuiesc la aceeași adresă cu alți colocatari și depășesc plafonul de 2.000 de lei, anunțat de autorități. După ce au interogat bazele de date, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că de luni vor fi distribuite aproximativ 340.000 de carduri.

Avem cele două situații pe care le-am mai prezentat, acelora care au domiciliul la aceeași adresă, dar fie nu a fost întocmit nomenclatorul stradal sau nu s-a operat în cărțile de identitate adresa de domiciliu, conform cu nomenclatorul stradal 550.000 de astfel de beneficiari avem în această situație NU a ajuns cardul, dar în această perioadă de timp am interogat bazele de date, am cules declarațiile pe propria răspundere și din aceștia 340.000 urmează ca de luni să li se distribuie și să li se tipărească cardul de energie. Mai avem cei care locuiesc la aceeași adresă cu colocatari care fac depășirea de 2 mii de lei a pragului de venit stabilit prin lege 298.000 de beneficiază, tot de luni începem distribuirea înștiințărilor pentru că sunt excluși din lista de beneficiari și avem mecanismul anchetele sociale, a declarat Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În cazul familiilor, unde veniturile depășesc două mii de lei pentru că la locul de consum figurează în bazele de date mai multe persoane, dar pensionarii locuiesc singuri, aceștia pot cere primăriei să realizeze o anchetă socială. Până în acest moment, au fost înregistrate peste 450.000 de declarații pe propria răspundere.

Florentina Bălășoiu, corespondent Știrile PRO TV: Oamenii care nu au primit cardul de energie ce trebuie să știe?

Macel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Cei care nu au primit cardul de energie sunt cei care au dat declarațiile pe propria răspundere și urmează ca de luni la cei 347 de mii, respectiv 347 de mii de locuri de consum urmează să distribuim respectivele carduri de energie , luni 6 martie. Am primit înștiințarea din care reiese că acolo sunt doi colocatari ce realizează venituri din diverse activități profesionale, dar acei colocatari nu locuiesc cu beneficiarul la respectiva adresă. Beneficiarul cu înștiințarea pleacă la primăria de care aparține, i se întocmește o anchetă socială pe care o avem stabilită ca model, prin ordin de ministru. Ancheta socială concluzionează că la adresa respectivă locuiește doar beneficiarul nostru singur. Cu acea anchetă socială, beneficiarul se duce la oficiul poștal. Predă ancheta, noi ne facem treaba, interogăm bazele de date și stabilim că se confirmă cele constatate în ancheta socială, urmând ca poștașul să se ducă și să distribuie cardul.

Cum se stabilesc veniturilor pentru fiecare membru al familiei

Marcel Boloș a explicat modul de calcul pentru beneficiarii cardului de energie. Până în acest moment, cardurile de energie au ajuns la peste 1,7 milioane de români. În total, s-au făcut, peste 200.000 de plăți, în valoare 62 de milioane de lei.

Florentina Bălășoiu, corespondent Știrile PRO TV: Explicați-ne calcului, mulți oameni nu au înțeles. Cum se calculează?

Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Să presupunem că beneficiarul nostru are o pensie de 1.500 de lei, la adresa de domiciliu locuiește cu unul dintre fii care are o activitate persoană este un profesor care realizează un venit de 5 mii de lei net. Se adună 5.000 de lei împreună cu 1.500, asta înseamnă 6.500, împărțit la doi – rezultă 3.200, deci NU se încadrează. Foarte important ca cei care au adresa de domiciliu aceeași cu colocatarii care au adresa de domiciului cu titularul nostru de card, veniturile de cumulează și se împart la numărul de persoane.

Pe de altă parte, sunt peste 500 de familii, unde veniturile depășesc 10 mii de euro lunar, iar beneficiarii au fost eliminați de pe listă.

Florentina Bălășoiu, corespondent Știrile PRO TV: Ce se întâmplă cu persoanele, familiile, unde veniturile depășeau 10 mii de euro, lunar

Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Am avut 527 de cazuri, în care am avut 10 mii de euro per persoană net realizat lunar, nu le-am eliberat cardurile de energie, au fost excluși de pe listă și sunt la nivel național, peste 300.000 de astfel de cazuri, în care au fost eliminați de pe listă – dar care prin simpla interogare a bazelor de date, au depășit plafonul de două mii de lei.