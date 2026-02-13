Nicușor Dan, despre aderarea României la zona euro: ,,În 3-4 ani. Ar fi benefic pentru țara asta”

În următorii 3-4 ani România ar putea îndeplini condițiile pentru aderarea la zona euro, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, susținută ieri, 13 februarie 2026.

„Trecerea României la zona euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firmelor să se desfășoare pe spații largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât vei avea locuri de muncă mai bine plătite în țara ta.

Condițiile sunt cele pe care le cunoaștem. Ca să aderi la moneda euro, trebuie să ai și pe deficit și pe datorie, trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani de acum încolo”, a declarat șeful statului, întrebat când va adera România la zona euro.

Având în vedere deficitele mari ale României din ultimii ani, adoptarea monedei de către România nu este astăzi pe agenda politică, dar acest subiect poate constitui tema unui acord al forțelor politice la viitoarele alegeri parlamentare, prevăzute pentru 2028, a anunțat premierul Bolojan, într-o conferință comună cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI