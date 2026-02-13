Actualitate

Nicușor Dan, despre aderarea României la zona euro: ,,În 3-4 ani. Ar fi benefic pentru țara asta”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Nicușor Dan, despre aderarea României la zona euro: ,,În 3-4 ani. Ar fi benefic pentru țara asta”

În următorii 3-4 ani România ar putea îndeplini condițiile pentru aderarea la zona euro, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, susținută ieri, 13 februarie 2026.

„Trecerea României la zona euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firmelor să se desfășoare pe spații largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât vei avea locuri de muncă mai bine plătite în țara ta.

Condițiile sunt cele pe care le cunoaștem. Ca să aderi la moneda euro, trebuie să ai și pe deficit și pe datorie, trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani de acum încolo”, a declarat șeful statului, întrebat când va adera România la zona euro.

Având în vedere deficitele mari ale României din ultimii ani, adoptarea monedei de către România nu este astăzi pe agenda politică, dar acest subiect poate constitui tema unui acord al forțelor politice la viitoarele alegeri parlamentare, prevăzute pentru 2028, a anunțat premierul Bolojan, într-o conferință comună cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.  

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ministrul Sănătății: „Nu susțin tăierea salariilor din sistem cu 10%. Susțin în schimb plățile în funcție de criterii de performanță”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 41 de minute

în

13 februarie 2026

De

Ministrul Sănătății: „Nu susțin tăierea salariilor din sistem cu 10%. Susțin în schimb plățile în funcție de criterii de performanță” Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat, vineri, 13 februarie 2026, la Timișoara, în cadrul întâlnirii cu specialiștii și reprezentanții pacienților pe tema reformei în sistemul de sănătate din România, că dezaprobă tăierea cu 10% a […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Președintele Nicușor Dan: „Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

13 februarie 2026

De

Președintele Nicușor Dan: „Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie” Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, 12 februarie 2026, că ar fi fost de preferat ca bugetul pentru 2026 să fi fost adoptat înainte de 1 ianuarie 2026. „Ideal ar fi fost și, inclusiv în momentul acela, mai-iunie, anul trecut, eu […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Incendiu puternic la o vulcanizare, la 60 de kilometri de Alba: Trafic oprit pe DN1

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

13 februarie 2026

De

Incendiu puternic la o vulcanizare, la 60 de kilometri de Alba: Trafic oprit pe DN1 Pompierii intervin, vineri după amiază, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o vulcanizare din judeţul Sibiu, în apropierea DN 1, traficul rutier în zona localităţii Veştem, situată la 60 de kilometri de Alba, fiind oprit. La faţa locului […]

Citește mai mult