Nicuşor Dan: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 11 septembrie 2025, la televiziunea B1 TV, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea.

„În momentul acesta, prin TVA, prin lanţul de scumpiri care l-a generat, prin majorări de accize, spaţiul pe care oamenii ăştia (n.a. românii) îl au a devenit şi mai mic. Asta e categoric. Însă, trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea.

Alternativa care se profila şi faţă de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc, de a downgrada, de a ieşi fondurile, de a veni FMI şi de a bloca economia, asta era mult, mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a afirmat preşedintele.

„Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea”, a subliniat şeful statului.

Nicuşor Dan a dat asigurări că în acest moment nu se pune problema de alegeri anticipate.

„Nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite în momentul ăsta.

Noi suntem într-o situaţie economică care era destul de dificilă, suntem interconectaţi cu piaţa financiară, mai precis sunt multe instituţii care ne-au împrumutat şi o condiţie pentru ca această relaţie de care România are nevoie absolut în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă şi va fi stabilă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI