Nicolae Stanciu, triumf în Supercupa Chinei cu Wuhan Three Towns.

CS Ocna Mureș a ratat finala pentru supraviețuire de pe teren propriu cu Viitorul Cluj, pierzând 0-2 (0-0) cu contracandidata Viitorul Cluj, care s-a distanțat la 7 puncte în ierarhie. Misiunea ocnamureșenilor de a se salva a devenit realmente imposibilă întrucât și Sănătatea Cluja trecu de CSU Alba Iulia cu un net 4-1 (2-1) și are 5 puncet în față când mai sunt 8 etape

O altă conjudețeană, CS Universitatea Alba Iulia (locul 6, 24 de puncte), evoluează pe terenul sintetic al Bazei Sportive “Unirea” cu penultima clasată în ierarhie, Sănătatea Cluj (14 puncte).

CS Ocna Mureș – Viitorul Cluj 0-2 (0-0)



Oaspeții au deschis scorul prin căpitanul Calo (56) – cu un șut frumos de la marginea careului. Al. Pop (86) a trimis mingea în bară, dar peste un minut acesta a majorat avantajul după o acțiunea individuală, șut în colțul lung

Gazdele nu au portar de rezervă, Fl. Stângă și D. Ghiță – jucători împrumutați de la Viitorul Cluj, neavând drept de joc în acest meci.

CS Ocna Mureș: M. Țăranu – Bucșa, Haiduc, Potra, R. Burcea – Giurgiu/ cpt., Cimpoieșu – Ad. Coman, Socaci, Căt. Creț – Roman; rezerve R. Pop, Guț, G. Goronea, D. Mic, Toth, Al. Țăranu, B. Burcea. Antrenor Dan Roman

Viitorul: Borz – R. Bartoș, Milandru, Șerbănescu, E. Bartoș Dolghi, Fărăgău, Calo/ cpt. – Iepure, Râpan, Cr. Chirilă; rezerve Măluțan, Aparascăi, Al. Pop, S. Moldovan, Farcaș, Dreve. Antrenor Marius Popescu.

Arbitri Cl. Ștef, Al. Cozma, V. Gașpar (toți Tg. Mureș) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), V. Suciu (Tg. Mureș)

Sănătatea Cluj – CSU Alba Iulia 4-1 (2-1)



Vizitatorii au punctat primii prin Ionică (14), însă „virușii verzi” au preluat conducerea prin Da Silva (15) ;i Al. Paul (19), două goluri în 5 minute. La reluare. albaiulienii se prăbușesc și mai primesc două goluri, Al. Paul (49) și Vescan (52)

Vizitatorii nu contează pe Bucurică – absent din motive medicale, răcit

Sănătatea: Cotârlă – Dioszeghi., An. Pașca/ cpt., Szolosi, Căt. Mureșan, An. Ștefan, Petriș, Saroși, Vescan, Al. Paul, Da Silva Antrenori Țărmure, Poenar, G. Mureșan, M. Muntean, R. Rusu, C. Cîmpean, Pașcalău, Zanc, Zărnescu. Antrenori Marius Semeniuc și Csaba Kis

CSU: Fl. Șerban – Amihăesei, Ionică, Kilyen/ cpt, Cunțan – Frențiu, Al. Petresc, Herci, Gilyen – Bolojan – Vasinc; pe bancă Spînu – R. Popa, Kis, Paleoca, Al. Bodea, Adjani, D. Trifu, M. Toma, S. Stan. Antrenor Mihai Manea

Arbitri Eniko Kopriva Biro (Odorheiu Secuiesc), T. Kopriva Biro (Carei), Z. Tamași (Odorheiu Secuiesc) Observatori T. Marchiș (Sibiu), N. China (Baia Mare)