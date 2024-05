ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 mai 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 APRILIE 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Centrul Cultural Palatul Principilor cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, Județ Alba organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea a 4 posturi, funcție contractuală de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată,

în data de 27 mai 2024, ora 10:00, proba scrisă:

– 1 post Consilier juridic

– 1 post Casier/magaziner

– 1 post controlor bilete

– 1 post tehnician economist

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 15 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual bugetar plătit din fonduri publice precum și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până la data de 17 mai 2024 inclusiv, ora 16:00, la Compartimentul Management, Operațiuni, et. 1, din cadrul Centrului Cultural Palatul Principilor.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor și pe site-ul palatulprincipilor.ro la Secțiunea Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut, cât și mențiunea “admis” sau “respins”, după caz.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Concursul(proba scrisă) se va desfășura în data de 27 mai 2024, ora 10:00, la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Alba Iulia, Str. Militari, Nr. 4.

Spitalul Municipal Aiud cu sediul în Aiud, str. Spitalului nr. 2, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: spalatoreasa, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la sediu instituţie. Informaţii la tel: 0751198739 sau de pe website: spitalaiud.ro.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 16.05.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: studii generale

2. Vechime în specialitatea studiilor: 6 luni in activitate

D.) Bibliografie şi tematică:

1. Ordinul MS nr. 1025/07.12.2000 – pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale -Procesul de spalare si depozitare a lenjeriei; -Operatiuni care se desfasoara in zona curata si operatiuni care se desfasoara in zona murdara; -Organizarea spalatoriei si responsabilitatile lucratorului in spalatorie;

2. Ordinul MS nr. 1761/2021 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie Şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia – CAP II;

3. Ordinul MS nr. 1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare Anexa 3 si Anexa 4.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

Data postării/publicării anunțului 29 Aprilie 2024

Data limită de depunere a dosarelor 17 Mai 2024 13:00

Selecția dosarelor 20 Mai 2024 12:00

Afișarea selecției dosarelor 20 Mai 2024 13:00

Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 21 Mai 2024 13:00

Afișarea rezultatelor la contestații 22 Mai 2024 13:00

Proba scrisă 27 Mai 2024 09:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 27 Mai 2024 14:00

Termen limită contestații la proba scrisă 28 Mai 2024 14:00

Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 28 Mai 2024 15:00

Interviul 30 Mai 2024 09:00

Afișarea rezultatelor la proba de interviu 30 Mai 2024 13:00

Termen limită contestații la proba de interviu 31 Mai 2024 13:00

Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 03 Iunie 2024 15:00

Afișare rezultat final 03 Iunie 2024 15:00

