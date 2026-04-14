Nicolae Stanciu, posibilă revenire în SuperLiga, la echipa momentului

Căpitanul echipei naționale de fotbal a României, albaiulianul Nicolae Stanciu, ar putea reveni în SuperLiga.

Oficialii de la „U” Cluj, liderul SuperLigii, monitorizează cu mare atenție situația căpitanului naționalei de seniori și ar fi favorită pentru a-și asigura serviciile acestuia din vara anului 2026.

Nicolae Stanciu a semnat în iarnă cu chinezii de la Dalian Yingbo, după o experiență nefastă în Italia, la Genoa.

El este extrem de apreciat în Asia, însă e departe de România și ar vrea, pe final de carieră, să fie mai aproape de familia sa.

Transferul lui Nicolae Stanciu la „U” Cluj ar putea prinde și mai mult contur în contextul în care echipa lui Cristiano Bergodi va reuși să câștige titlul de campioană a României la fotbal.

Presa scrisă a relatat în ultimele ore și despre interesul lui „U” Cluj pentru transferul unui alt om de bază al naționalei tricolore, Andrei Burcă.

UPDATE: Preşedintele lui „U” Cluj, Radu Constantea, a evitat să confirme aceste variante şi a subliniat că nivelul salarial al celor doi internaţionali depăşeşte posibilităţile actuale ale clubului.

