Nicolae Stanciu, posibilă revenire în SuperLiga, la echipa momentului

Nicolae Stanciu, posibilă revenire în SuperLiga, la echipa momentului

Căpitanul echipei naționale de fotbal a României, albaiulianul Nicolae Stanciu, ar putea reveni în SuperLiga.

Oficialii de la „U” Cluj, liderul SuperLigii, monitorizează cu mare atenție situația căpitanului naționalei de seniori și ar fi favorită pentru a-și asigura serviciile acestuia din vara anului 2026.

Nicolae Stanciu a semnat în iarnă cu chinezii de la Dalian Yingbo, după o experiență nefastă în Italia, la Genoa.

El este extrem de apreciat în Asia, însă e departe de România și ar vrea, pe final de carieră, să fie mai aproape de familia sa.

Transferul lui Nicolae Stanciu la „U” Cluj ar putea prinde și mai mult contur în contextul în care echipa lui Cristiano Bergodi va reuși să câștige titlul de campioană a României la fotbal.

Presa scrisă a relatat în ultimele ore și despre interesul lui „U” Cluj pentru transferul unui alt om de bază al naționalei tricolore, Andrei Burcă.

UPDATE: Preşedintele lui „U” Cluj, Radu Constantea, a evitat să confirme aceste variante şi a subliniat că nivelul salarial al celor doi internaţionali depăşeşte posibilităţile actuale ale clubului.

LPS CSU Alba Iulia, la turneul final Under 15 la baschet feminin! | La Alba Iulia, turneu semifinal Under 16, în perioada 24-26 aprilie

LPS CSU Alba Iulia, la turneul final Under 15 la baschet feminin, între cele mai bune 8 echipe din țară! | La Alba Iulia, turneu semifinal Under 16, în perioada 24-26 aprilie LPS CSU Alba Iulia a realizat o performanță notabilă, calificându-se la turneul final Under 15 la baschet feminin. Echipa pregătită de antrenorul Valentin […]

FOTO: LPS Alba Iulia, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai

LPS Alba Iulia, antrenor Valentin Urian, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai Echipa de baschet feminin a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a reușit calificarea la etapa finală a ONNS la baschet feminin gimnaziu, competiția în care e decernează medaliile urmând […]

Volei Alba Blaj – Corona Brașov, confruntarea decisivă pentru calificarea în finală, miercuri, 15 aprilie, în „Alba Blaj" Arena

Volei Alba Blaj – Corona Brașov, confruntarea decisivă pentru calificarea în finala Diviziei A1, miercuri, 15 aprilie, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00 Campioana Volei Alba Blaj are parte de un meci decisiv cu Corona Brașov, miercuri, 15 aprilie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj, eșec 2-3 cu Corona […]

