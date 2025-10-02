Nicolae Stanciu, indisponibil pentru meciurile cu Moldova și Austria: A suferit o accidentare

Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal a România, a devenit indisponibil pentru meciurile cu Moldova și Austria.

Nicolae Stanciu a acuzat probleme după ultimul meci de campionat din Serie A, cu Lazio. În urma testelor efectuate s-a descoperit că acesta are o leziune şi că va fi indisponibil atât pentru antrenorul Patrick Vieira, la Genoa, cât şi pentru selecționerul Mircea Lucescu, la echipa naţională.

”Stanciu e accidentat, are o leziune de gradul 2 spre 3, cred că va fi o lună indisponibil. Vorbeam ieri cu stafful medical şi cam o lună este perioada în care va fi indisponibil. E clar că Stanciu este un jucător extrem de important pentru echipa naţională şi e clar că este o pierdere”, a anunțat Răzvan Raţ.

Fotbalistul albaiulian va lipsi de pe gazon aproximativ o lună.

Amicalul cu Republica Moldova este programat joi, 9 octombrie 2025, de ora 21.00, iar partida din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026, cu Austria, va avea loc duminică, 12 octombrie 2025, de la ora 21.45.

