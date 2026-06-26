Nicolae Stanciu, aproape de un transfer la o echipă importantă din SuperLiga României: Ar urma să aibă cel mai mare salariu din lot
Nicolae Stanciu, aproape de un transfer la o echipă importantă din SuperLiga României: Ar urma să aibă cel mai mare salariu din lot
Nicolae Stanciu ar putea ajunge la “U” Cluj. Ardelenii negociază în acest zile transferul căpitanului echipei naționale.
Discuțiile dintre cele două părți sunt în plină desfășurare, iar oficialii clubului fac eforturi importante pentru a-l convinge pe mijlocaș să revină în SuperLiga, conform iamsport.ro
Alexandru Chipciu ar fi discutat deja cu fostul său coleg de la echipa națională și de la Anderlecht, iar în jurul mutării există o mobilizare totală la nivelul clubului.
Oferta pregătită de Universitatea Cluj este una impresionantă. Stanciu ar urma să încaseze un salariu de 30.000 de euro pe lună, cel mai mare din lot, plus o primă de instalare în valoare de 100.000 de euro.
În plus, contractul ar conține bonusuri consistente pentru câștigarea Cupei.
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