Nicolae Stanciu, aproape de o despărțire de Genoa. Presa din Italia a făcut anunțul
Nicolae Stanciu ar urma să se despartă de Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, care se pregătește să intre în perioada de transferuri cu planuri mari.
Genoa traversează un început de sezon dezamăgitor, cu rezultate mult sub așteptările suporterilor, iar modificările în cadrul lotului par inevitabile, atât din rațiuni sportive, cât și financiare. Următoarea perioadă ar putea aduce numeroase mutări la nivelul echipei, nu doar în ceea ce privește transferurile de întărire, ci și plecările unor jucători.
Potrivit publicației Il Secolo XIX, nu mai puțin de șase fotbaliști ar putea fi incluși pe lista de transferuri în mercato-ul de iarnă. Este vorba despre Gronbaek, Stanciu, Carboni, Onana, Cuenca și Venturino, jucători care fie nu au convins prin prestații, fie au beneficiat de puține minute de joc în actuala stagiune.
Prin aceste decizii, conducerea clubului urmărește eficientizarea lotului, reducerea cheltuielilor salariale și crearea de spațiu pentru alți jucători care ar putea primi mai multe șanse. Genoa intenționează să fie activă și pe piața achizițiilor, însă strategia de transferuri va depinde în mare măsură de plecările care se vor concretiza.
Rămâne de văzut dacă Stanciu, jucătorul originar din județul Alba, urmează să se întoarcă la o echipă din România sau o formație din străinătate este interesată de serviciile sale.
