Societate

Nică din filmul „Amintiri din copilărie” a împlinit 75 de ani. Multe năzbâtii din film semănau cu ce făcea el în realitate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

în

De

Ion Bocancea s-a născut pe 7 februarie 1951, la Bicaz, Neamț. La 13 ani a fost ales să-l joace pe Nică în „Amintiri din copilărie” după o selecție uriașă: regizoarea Elisabeta Bostan a căutat prin mii de copii din Moldova.

Ionică a fost remarcat în clasă pentru că fluiera și desena liniștit, fără să se ridice ca ceilalți,  exact genul de fire naturală și obrăznică de care aveau nevoie. Chiar în ziua selecției făcuse o poznă și credea că a stricat totul, dar tocmai asta l-a ajutat să fie ales, potrivit stiri.botosani.ro.

Deși Nică era blond în carte, Ionică era șaten, așa că l-au vopsit blond pentru rol. Spunea că propria lui copilărie era și mai haioasă decât cea din poveste, iar multe năzbâtii din film semănau cu ce făcea el în realitate.

După film și o apariție mică în „Camera albă” (1965), nu a mai jucat niciodată.  A lucrat în calculatoare la fabrica de ciment din Bicaz, apoi a devenit instructor auto. S-a căsătorit în 1976 și s-a mutat în Banat, de dragul soției. Acum, la peste 75 de ani, împliniți sâmbătă, 7 februarie 2026, este pensionar și trăiește liniștit în județul Caraș-Severin (cel mai des menționat fiind satul Bozovici, lângă Reșița și Anina). 

Rămâne un om simplu, energic, cu mult umor, care povestește cu plăcere amintirile din platou, fără să fi profitat vreodată de faimă.

