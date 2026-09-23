Locuri noi de parcare amenajate în zona Serviciului Județean de Ambulanță Alba: Lucrări de reabilitare a trotuarului și a spațiilor verzi de pe Calea Moților. Când vor fi finalizate
Locuri noi de parcare amenajate în zona Serviciului Județean de Ambulanță Alba: Lucrări de reabilitare a trotuarului și a spațiilor verzi de pe Calea Moților. Când vor fi finalizate
Locuri noi de parcare vor fi amenajate în zona Serviciului Județean de Ambulanță Alba. Lucrările de reabilitare a trotuarului și a spațiilor verzi de pe Calea Moților vor începe joi, 24 septembrie 2026.
De mâine vor începe lucrările de refacere a trotuarului de pe Calea Moților, în zona Serviciului Județean de Ambulanță Alba, urmând a fi reabilitate și spațiile verzi existente, au anunțat reprezentanții Primăriei Alba Iulia pe Facebook.
De asemenea, vor fi amenajate cel puțin 11 noi locuri de parcare, extrem de necesare cartierului.
Lucrările vor dura 1-2 săptămâni, în funcție de condițiile meteo.
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