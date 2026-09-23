Curier Județean

Video | „Antichități și Legende”, târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: Ce pot descoperi colecționarii și pasionații

Bogdan Ilea

Publicat

acum 36 de minute

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„Antichități și Legende”, târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: Ce pot descoperi colecționarii și pasionații

În Cetatea Alba Carolina se va desfășura, în perioada 23-27 septembrie 2026, evenimentul „Antichități și Legende”. 

Este vorba de un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție care va reuni expozanți din mai multe zone.

Intrarea este liberă.

În cadrul evenimentului, colecționari și pasionați de trecut se întâlnesc într-un cadru aparte, unde fiecare exponat își dezvăluie farmecul și povestea. Un eveniment dedicat curiozității, descoperirii și legăturii vii dintre istorie, patrimoniu și legendă, potrivit Palatului Principilor. 

Ce pot găsi pasionații și participanții la târgul „Antichități și Legende” 2026: 

Antichități

  • Mobilier de epocă, artă plastică, tipărituri, obiecte de colecție, obiecte muzicale.

Meșteșugari & Artizani

  • Textile, pielărie, ceramică, cioplire în lemn, fierari, port popular.

Creatori Independenți

  • Tricouri pictate manual, design urban, accesorii handmade, ilustrație.

Jucării & Produse pentru Copii

  • Jucării din lemn, păpuși artizanale, jocuri educative, produse Montessori.

Vehicule de Epocă

  • Autoturisme de epocă, motociclete și biciclete vechi, alte vehicule istorice.

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