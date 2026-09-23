Video | „Antichități și Legende”, târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: Ce pot descoperi colecționarii și pasionații

În Cetatea Alba Carolina se va desfășura, în perioada 23-27 septembrie 2026, evenimentul „Antichități și Legende”.

Este vorba de un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție care va reuni expozanți din mai multe zone.

Intrarea este liberă.

În cadrul evenimentului, colecționari și pasionați de trecut se întâlnesc într-un cadru aparte, unde fiecare exponat își dezvăluie farmecul și povestea. Un eveniment dedicat curiozității, descoperirii și legăturii vii dintre istorie, patrimoniu și legendă, potrivit Palatului Principilor.

Antichități

Mobilier de epocă, artă plastică, tipărituri, obiecte de colecție, obiecte muzicale.

Meșteșugari & Artizani

Textile, pielărie, ceramică, cioplire în lemn, fierari, port popular.

Creatori Independenți

Tricouri pictate manual, design urban, accesorii handmade, ilustrație.

Jucării & Produse pentru Copii

Jucării din lemn, păpuși artizanale, jocuri educative, produse Montessori.

Vehicule de Epocă

Autoturisme de epocă, motociclete și biciclete vechi, alte vehicule istorice.

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