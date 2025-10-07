Nefrectomie parțială, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Nefrectomie parțială, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
O nefrectomie parțială, la un pacient în vârstă de 69 de ani, diagnosticat cu tumoră renală stângă, a fost realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Alba Iulia.
Echipa operatorie formată din dr. Bogdan Nicolae (urologie), dr. Berindean Alexandru (urologie), dr. Rachieriu Claudiu (chirurgie), dr. Trifa Raluca (ATI) a reușit să îndepărteze tumora și doar foarte puțin din țesutul renal, păstrând restul organului pe loc și funcțional, aspect important pentru calitatea vieții pacientului, după operație.
Intervenția chirurgicală s-a realizat în data de 2 octombrie 2025, a durat circa 3 ore, iar medicii au reușit să extirpe tumora fără să afecteze funcționalitatea ulterioară a rinichiului, lucru extrem de important mai ales în contextul vârstei pacientului. Pacientul are o evoluție postoperatorie favorabilă, fiind transferat pe secția de urologie după operație, unde medicii au continuat să îi monitorizeze cu atenți starea de sănătate.
Inițial, pacientul s-a prezentat în ambulatoriul SJU Alba Iulia, iar investigațiile medicale au relevat faptul că avea o tumoră renală, iar o nefrectomie parțială reprezenta cea mai bună soluție medicală pentru o viață sănătoasă. Acesta a fost programat pentru operație, care a reprezentat un succes.
În cadrul compartimentului Urologie se abordează o gamă largă a patologiei urologice și uroginecologice. Aparatura este performantă, ceea ce permite o rezolvare favorabilă și în timp scurt a cazurilor ce ne sunt adresate.
„Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia transmite felicitări echipei operatorii și multă sănătate pacientului. Preocuparea noastră e de a oferi pacienților soluții moderne și eficiente, cu beneficii pe termen lung, indiferent de patologia manifestată”, a transmis Biroul de presă al SJU Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
VIDEO | Accident MORTAL pe DN1 – E60: O femeie de 73 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o AMBULANȚĂ și un autoturism
Accident MORTAL pe DN1 – E60: O femeie de 73 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o AMBULANȚĂ și un autoturism Un accident mortal a avut loc în jurul orei 19.55, pe DN1 – E60, la ieșire din orașul Huedin. În eveniment au fost implicate 2 autoturisme, dintre care un echipaj de ambulanță. […]
FOTO | Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate: Proiect finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice
Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia a obținut la mijlocul lunii august 2025 o finanțare nerambursabilă acordată de către Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, subprogramul „Proiectare”, în vederea reabilitării acoperișului registrului superior și a turnului nordic […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sprijin pentru fermieri | Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025
Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025 Adrian Pintea, secretar...
România produce mai multe mașini decât Ungaria și Italia. Pe ce loc s-a clasat în prima jumătate a anului 2025
România continuă să crească în industria auto. Pe ce loc se clasează printre marii producători europeni România s-a clasat pe...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Nefrectomie parțială, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Nefrectomie parțială, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia O...
Curier Județean
VIDEO | Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului
Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului...
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat I. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...