Naționala României de volei feminin, pregătiri în „Alba Blaj” Arena | Antrenorul Guillermo Hernandez, Diana Vereș și Raisa Ioan (Volei Alba Blaj), în efectivul „tricolor”

Naționala de volei feminin a României înece astăzi, la Blaj, pregătirile pentru următoarele competiții în care va fi angrenată: Golden League și preliminariile Euro 2026. De anul trecut, „Alba Blaj” Arena este gazdă pentru antrenamentele și meciurile reprezentativei „tricolore”, care a disputat aici mai multe partide internaționale, de verificare, în Golden League sau în preliminariile Euro 2026.

Selecționerul naționalei României este spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez, cel care a câștigat eventul național cu Volei Alba Blaj ediția trecută, după ce a preluat echipa blăjeană la începutul anului. Din efectiv fac parte actualele echipiere ale campiaonei României, centrul Raisa Ioan și libero-ul Diana Vereș, dar și alte jucătoare deja înregimentate de echipa din „Mica Romă”

Antrenorii Guillermo Naranjo Hernandez, Radu Began și Vladimir Kapris vor avea la dispoziție, în prima parte a cantonamentului, un lot de 15 jucătoare, una singură evoluând în străinătate: Adelina Ungureanu. În rest vor fi 14 jucătoare de la 7 cluburi din Divizia A1. Lotul României: *ridicătoare: Iarina Axinte (CSO Voluntari) și Ramona Postea (Dinamo); *centri: Diana Ariton (Corona Brașov), Tara Cristea (CSO Voluntari), Bianca Grama (Dinamo), Raisa Ioan (Volei Alba Blaj); *libero: Diana Vereș (Volei Alba Blaj), Andreea Cristea (Dinamo); *opuși: Ștefania Cheluță (Corona Brașov), Mihaela Otcuparu (Dinamo); *extreme: Gabriela Bălae (CSM Constanța), Rodica Buterez (CSO Voluntari), Sorina Miclăuș (Rapid), Ariana Pârv (CSM Lugoj) și Adelina Ungureanu (Perugia).

*Partide cu Ungaria, Grecia și Croația

Conform Federației Românei de Volei, Simina Străchinescu (Corona) s-a accidentat și nu a mai putut răspunde prezent convocării, Carolina Radu (Rapid) susține examenul de bacalaureat, iar Eliza Inneh (Bahçelievler Belediyespor) a fost învoită pentru prima parte a pregătirii. România va debuta în actuala ediție a Golden League, cu primul turneu din Suedia (29-31 mai), la Orebro, adversare fiind Portugalia și Suedia. Urmează partidele de pe teren propriu, de la Blaj, pe 6 iunie (cu Ungaria) și pe 8 iunie (cu Grecia), iar apoi turneul din Croația, de la Zadar (13-15 iunie), cu Azerbaidjan și Croația. ”Tricolorele” își doresc să ajungă din nou în Final Four, programat în acest an în Suedia. România mai are de jucat în această vară și trei partide din preliminariile Euro 2026: cu Kosovo, în deplasare, pe 2 august, cu Croația, pe teren propriu, în 6 august, și apoi deplasarea din Croația, pe 9 august.

Încă de la finalizarea Sălii Polivalente „Alba Blaj Arena”, Blajul a devenit gazda naționalei feminine de volei a României, care a pregătit aici participarea la turneul final al Campionatului European din 2023 și meciurile din Golden League 2024. Tot la Blaj, s-a pregătit și naționala feminină sub 18 ani a României, care a participat la Campionatul European Sub 18 ani, organizat, în Alba Blaj Arena, în iulie 2024

