Curier Județean

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia primește un nou spațiu de depozitare a bunurilor arheologice: Unde este situat și cui i-a aparținut anterior

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia primește un nou spațiu de depozitare a bunurilor arheologice: Unde este situat și cui i-a aparținut anterior

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de miercuri, 11 martie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia asupra unui bun imobil – teren și construcții situat în municipiul Aiud, pe strada Transilvaniei, nr. 171, proprietate publică a județului Alba.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 95 din 28 februarie 2024 a aprobat desfiinţarea Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba. Conform art. 3. (1) din hotărârea menționată „Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuţia bugetară, actele financiar-contabile şi de evidenţă operativă până la data desfiinţării, şi orice alte bunuri ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba se preiau de către UAT Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, prin Protocol de predare-preluare încheiat în termenul prevăzut la art. I din prezenta hotărâre”.

Prin protocolul de predare – primire nr. 7639/120/29 martie 2024 încheiat între Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba și Consiliul Judeţean Alba bunul imobil – teren și construcție, înscris în CF nr. 97143 Aiud a fost preluat din administrarea Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba în administrarea Consiliului Județean Alba.

Județul Alba deține o colecție vastă de artefacte descoperite în situri de referință precum Apulum (Alba Iulia), Ampelum (Zlatna), Alburnus Maior (Roșia Montană), Căpâlna etc. Majoritatea acestor obiecte sunt păstrate și expuse la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Având în vedere lipsa spațiilor de depozitare pentru bunurile arheologice, prin adresa nr.703 din 23 februarie 2026, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3627 din 23 februarie 2026, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a solicitat transmiterea în administrare a imobilului – teren și construcție înscris în CF nr. 97143 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Transilvaniei, nr. 171, Județul Alba, proprietate publică a Judeţului Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Studenți din Alba Iulia, de la Logistică Operațională Dual, performanță notabilă la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

8 martie 2026

De

Studenți din Alba Iulia, de la Logistică Operațională Dual, performanță notabilă la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026 Mai mulți studenți de la specializarea Logistică Operațională Dual, din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, s-au numărat între performeri la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry […]

Citește mai mult

Curier Județean

IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31 mai 2026: Termen prelungit

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

8 martie 2026

De

IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31 mai 2026: Termen prelungit Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind prelungirea termenului dreptului de administrare constituit în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

8 martie 2026

De

Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud Piața imobiliară din județul Alba rămâne activă și în 2026, iar în cazul caselor diferențele de preț sunt chiar mai mari decât la apartamente. Față de locuințele din bloc, aici contează mult mai mult zona, anul […]

Citește mai mult