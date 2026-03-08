Muzeul Național al Unirii Alba Iulia primește un nou spațiu de depozitare a bunurilor arheologice: Unde este situat și cui i-a aparținut anterior

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de miercuri, 11 martie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia asupra unui bun imobil – teren și construcții situat în municipiul Aiud, pe strada Transilvaniei, nr. 171, proprietate publică a județului Alba.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 95 din 28 februarie 2024 a aprobat desfiinţarea Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba. Conform art. 3. (1) din hotărârea menționată „Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuţia bugetară, actele financiar-contabile şi de evidenţă operativă până la data desfiinţării, şi orice alte bunuri ale Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba se preiau de către UAT Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, prin Protocol de predare-preluare încheiat în termenul prevăzut la art. I din prezenta hotărâre”.

Prin protocolul de predare – primire nr. 7639/120/29 martie 2024 încheiat între Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba și Consiliul Judeţean Alba bunul imobil – teren și construcție, înscris în CF nr. 97143 Aiud a fost preluat din administrarea Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba în administrarea Consiliului Județean Alba.

Județul Alba deține o colecție vastă de artefacte descoperite în situri de referință precum Apulum (Alba Iulia), Ampelum (Zlatna), Alburnus Maior (Roșia Montană), Căpâlna etc. Majoritatea acestor obiecte sunt păstrate și expuse la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Având în vedere lipsa spațiilor de depozitare pentru bunurile arheologice, prin adresa nr.703 din 23 februarie 2026, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3627 din 23 februarie 2026, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a solicitat transmiterea în administrare a imobilului – teren și construcție înscris în CF nr. 97143 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Transilvaniei, nr. 171, Județul Alba, proprietate publică a Judeţului Alba.

