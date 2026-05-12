ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Un șofer BĂUT a intrat cu mașina într-un gard. Ce alcoolemie avea

Un accident rutier a avut loc pe strada Ion Budai Deleanu din Cugir, în dimineața zilei de 12 mai, atunci când un șofer băut a intrat cu autoturismul într-un gard al unor imobile.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 mai 2026, în jurul orei 04.00, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Ion Budai Deleanu din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ion Budai Deleanu, ar fi intrat în coliziune cu gardul unor imobile, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI