Muniție rămasă neexplodată, descoperită în localitatea Vinerea: Intervine echipajul pirotehnic din cadrul ISU Alba

Muniție rămasă neexplodată, descoperită în localitatea Vinerea: Intervine echipajul pirotehnic al ISU Alba

Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Alba intervine pentru asanarea unei muniții rămasă neexplodată în localitatea Vinerea, joi, 19 martie 2026, în jurul orei 15:30.

Conform ISU Alba, echipajul pirotehnic din cadrul ISU Alba intervine pentru asanarea unei muniții rămasă neexplodată în loc. Vinerea.

Forțe alocate: 1 autospecială pirothenică.

Dacă găsești muniție rămasă neexplodată, autoritățile recomandă să urmezi aceste măsuri de siguranță:

*Nu atinge muniția – chiar dacă pare inofensivă sau veche, ea poate exploda la cea mai mică atingere, șoc sau căldură.

*Marchează zona – dacă poți face asta fără să te apropii, notează locul unde se află muniția pentru a preveni accidentele altor persoane.

*Îndepărtează-te și menține distanța – păstrează o distanță sigură și asigură-te că nimeni nu se apropie de obiectul suspect.

*Sună imediat la autorități – contactează Poliția sau Serviciile de Pompieri și explică situația. În România, poți suna la 112.

*Nu încerca să o distrugi sau să o dezasamblezi – orice manipulare poate provoca explozia.

*Urmărește indicațiile specialiștilor – așteaptă intervenția echipelor pirotehnice care sunt pregătite să neutralizeze muniția în condiții de siguranță.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

