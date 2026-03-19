Muniție rămasă neexplodată, descoperită în localitatea Vinerea: Intervine echipajul pirotehnic din cadrul ISU Alba

Muniție rămasă neexplodată, descoperită în localitatea Vinerea: Intervine echipajul pirotehnic al ISU Alba

Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Alba intervine pentru asanarea unei muniții rămasă neexplodată în localitatea Vinerea, joi, 19 martie 2026, în jurul orei 15:30.

Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Alba intervine pentru asanarea unei muniții rămasă neexplodată în loc. Vinerea.

Forțe alocate: 1 autospecială pirothenică.

Dacă găsești muniție rămasă neexplodată, autoritățile recomandă să urmezi aceste măsuri de siguranță:

*Nu atinge muniția – chiar dacă pare inofensivă sau veche, ea poate exploda la cea mai mică atingere, șoc sau căldură.

*Marchează zona – dacă poți face asta fără să te apropii, notează locul unde se află muniția pentru a preveni accidentele altor persoane.

*Îndepărtează-te și menține distanța – păstrează o distanță sigură și asigură-te că nimeni nu se apropie de obiectul suspect.

*Sună imediat la autorități – contactează Poliția sau Serviciile de Pompieri și explică situația. În România, poți suna la 112.

*Nu încerca să o distrugi sau să o dezasamblezi – orice manipulare poate provoca explozia.

*Urmărește indicațiile specialiștilor – așteaptă intervenția echipelor pirotehnice care sunt pregătite să neutralizeze muniția în condiții de siguranță.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

26 martie – 28 aprilie 2026 | „Expoziția de grafică românească – Brâncuși 150″, prezentată la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: Omagiu dedicat moștenirii unuia dintre cei mai importanți sculptori

„Expoziția de grafică românească – Brâncuși 150″, prezentată la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: Omagiu dedicat moștenirii unuia dintre cei mai importanți sculptori Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va găzdui, începând din 26 martie 2026, expoziția de grafică românească „Brâncuși 150", un proiect dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuși, care reunește lucrările […]

Proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială „Avram Iancu" din Alba Iulia: Elevi și profesori din patru țări dezbat rolul AI în scrierea creativă. Ce activități urmează Școala Gimnazială „Avram Iancu" din Alba Iulia găzduiește, în această săptămână, prima mobilitate cu elevii din cadrul proiectului „Ethical Dilemma: AI or Me?", o inițiativă educațională care își propune să […]

Numărul cazurilor de infecții respiratorii, în creștere în perioada 9-15 martie 2026: Situația în județul Alba În săptămâna 9–15 martie 2026, la nivel național au fost raportate 80.110 cazuri de infecții respiratorii, în creștere cu 7,5% față de săptămâna anterioară, dar în scădere față de aceeași perioadă a sezonului trecut și sub media ultimelor sezoane. […]

