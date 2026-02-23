Municipiul Sebeș se înfrățește cu un oraș din Italia în care există o numeroasă comunitate de români

Sebeșul se înfrățește cu un oraș din Italia în care există o numeroasă comunitate de români

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sebeș de joi, 26 februarie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii municipiului Sebeș cu orașul italian Bussolengo, din provincia Verona.

Municipalitatea din Bussolengo a solicitat, în noiembrie 2025, încheierea unui Pact de Prietenie/Acord de cooperare cu municipiul Sebeș pentru intensificarea relațiilor de colaborare și promovarea schimburilor de bune practici și experiențe în vederea realizării unor proiecte comune de dezvoltare economică și socială între cele două comunități.

Pe teritoriul localității Bussolengo există o comunitate numeroasă de cetățeni români, bine integrați în viața socială, culturală și economică, dintre care mulți care au dobândit cetățenia italiană.

Astfel se conturează un autentic pod uman și cultural între Bussolengo și Sebeș.

Bussolengo, prezentare generală

Orașul Bussolengo este situat în nordul Italiei, în provincia Verona (regiunea Veneto), având aproximativ 20.943 locuitori. Localitatea ocupă o poziție strategică între Verona și zona Lacului Garda, pe axa Văii Adige, la circa 15 km de Verona, ceea ce îi conferă accesibilitate și un rol important în dinamica regională.

Relieful este preponderent de câmpie, iar cadrul natural este definit de proximitatea râului Adige și de Canale Biffis, infrastructură hidraulică realizată în secolul XX și utilizată pentru irigații și energie. De-a lungul canalului au fost amenajate trasee ciclabile care susțin mobilitatea verde și turismul activ, completând oferta de recreere din împrejurimi.

Identitatea locală îmbină atmosfera venetă a nucleului istoric, organizat în jurul pieței centrale, cu vitalitatea unei comunități moderne. Patrimoniul de biserici și clădiri tradiționale păstrează memoria locului, iar economia combină serviciile și comerțul cu activități agricole și produse de sezon care au contribuit la renumele zonei. Viața comunitară este animată de evenimente precum Fiera di San Valentino (februarie), sărbătoare tradițională cu târg și manifestări

publice, și Mostra delle Pesche (vara), dedicată promovării produselor locale și gastronomiei, alături de piețe tematice, activități culturale, evenimente sportive și inițiative caritabile organizate de asociațiile locale.

foto: Marele Carnaval din Bussolengo 2026 / Facebook – Comune di Bussolengo

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI