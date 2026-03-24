Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor

Muncitorii de la Prebet Aiud au înterupt din nou lucrul marți, 24 martie 2026.

Restanțele la plata drepturilor salariale i-au determinat iar pe salariați să recurgă la un asemenea gest.

Muncitorii din schimbul întâi au protestat aproximativ o oră.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, la datoria anterioară față de salariati s-a adăugat avansul pe martie 2026.

Conducerea Ptrebet Aiud le-a promis plata unui avans și a tichetelor de masă pe februarie 2026. Astfel ar rămâne datoare doar cu restul de plată pe februarie 2026 și avansul pe martie 2026.

A fost sesizat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

