Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor

Ioana Oprean

Târgul Grădinarului

Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor

Muncitorii de la Prebet Aiud au înterupt din nou lucrul marți, 24 martie 2026.

Restanțele la plata drepturilor salariale i-au determinat iar pe salariați să recurgă la un asemenea gest.

Muncitorii din schimbul întâi au protestat aproximativ o oră.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, la datoria anterioară față de salariati s-a adăugat avansul pe martie 2026.

Conducerea Ptrebet Aiud le-a promis plata unui avans și a tichetelor de masă pe februarie 2026. Astfel ar rămâne datoare doar cu restul de plată pe februarie 2026 și avansul pe martie 2026.

A fost sesizat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

FOTO | ACCIDENT pe DN 1 la Sântimbru: O persoană rănită în evenimentul rutier în care au fost implicate 2 TIR-uri. Circulație blocată

24 martie 2026

ACCIDENT la Sântimbru: O persoană rănită în evenimentul rutier în care au fost implicate 2 TIR-uri Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit în dimineața zilei de marți, 24 martie 2026 pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Sântimbru. „În accident sunt implicate 2 TIR-uri. O persoană a fost rănită.

VIDEO | Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și pensionari

23 martie 2026

Noul transport ecologic din Aiud, recepționat: Când ar urma să intre în funcțiune autobuzele și bicicletele. Facilități pentru elevi și pensionari Autobuzele electrice și bicicletele din Aiud ar urma să fie date în folosință până la sfârșitul lunii iunie 2026, potrivit primarului Dragoș Crișan. Proiectul a ajuns la o valoare de peste 67 de milioane

VIDEO | Posibilă explicație pentru prețul ridicat al apei din Alba: „Drumul” ei începe după Cercul Polar, într-un râu din Norvegia, potrivit unui videoclip postat de APA CTTA

23 martie 2026

Posibilă explicație pentru prețul ridicat al apei din Alba: „Drumul" ei începe după Cercul Polar, într-un râu din Norvegia, potrivit unui videoclip postat de APA CTTA Recent, compania de apă din județul Alba – APA CTTA S.A. a postat pe pagina de Facebook un video superb despre „drumul apei, de la captare la robinet".

