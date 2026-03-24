Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor
Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor
Muncitorii de la Prebet Aiud au înterupt din nou lucrul marți, 24 martie 2026.
Restanțele la plata drepturilor salariale i-au determinat iar pe salariați să recurgă la un asemenea gest.
Muncitorii din schimbul întâi au protestat aproximativ o oră.
Potrivit surselor ziarulunirea.ro, la datoria anterioară față de salariati s-a adăugat avansul pe martie 2026.
Conducerea Ptrebet Aiud le-a promis plata unui avans și a tichetelor de masă pe februarie 2026. Astfel ar rămâne datoare doar cu restul de plată pe februarie 2026 și avansul pe martie 2026.
A fost sesizat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor
Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor Muncitorii de...
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
