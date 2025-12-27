Motivul pentru care în acest an, de sărbători, nu se mai aud așa multe bubuituri de petarde și artificii

În luna Decembrie, în perioada sărbătorilor de iarnă și Reveion, bubuiturile de la petarde se auzeazu, în general, în aproape fiecare oraș din România.

Totuși, luna decembrie 2025 a adus o schimbare importantă, deoarece a fost mult mai multă liniște. Sunetul creat de artificii și petarde nu s-a auzit ca în alți ani.

Care este motivul:

Începând cu acest an, persoanele fizice pot achiziționa exclusiv articole pirotehnice din categoria F1. Acestea sunt destinate divertismentului, prezintă un grad redus de pericol și un nivel scăzut de zgomot și pot fi utilizate în aer liber, în spații limitate, precum bețele bengale sau artificiile scânteietoare de mână.

Toate celelalte tipuri de artificii de spectacol pot fi folosite doar de pirotehnicieni autorizați. În plus, organizarea unui eveniment care implică utilizarea articolelor pirotehnice necesită obținerea aprobării primăriei, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și a avizului Poliției competente teritorial.

Petardele, pocnitorile, până acum utilizate în perioada sărbătorilor de iarnă, se încadrează și ele în categoriile interzise persoanelor neautorizate (F2, F3, F4, P1).

Toate prevederile sunt cuprinse în Legea 92/2025.

Conform acesteia, persoanele peste 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1 – artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive.

Ce amenzi puteți primi

”Din punct de vedere penal, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani; comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1; prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizația prevăzută de art. 8 sau 9; depășirea cantității maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Sub aspect contravențional, pentru operațiunile cu articole pirotehnice, efectuate fără drept, legislația în vigoare prevede și aplicarea unor sancțiuni contravenționale cu amendă, valorile fiind cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI