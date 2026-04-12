Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”
O femeie de 35 de ani a fost depistată de polițiștii rutieri în timp ce circula cu o viteză foarte mare pe DN 38, în județul Constanța. Totul s-a petrecut aseară, când aparatul radar a înregistrat o viteză de 176 km/h.
Șoferița a fost trasă pe dreapta de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Rutieră Mangalia. Întrebată de oamenii legii de ce se grăbea atât de tare, femeia a oferit un răspuns surprinzător:
„Se ard cozonacii în cuptor”.
Pentru abaterea comisă, femeia a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1.800 de lei. Totodată, permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
