Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”

O femeie de 35 de ani a fost depistată de polițiștii rutieri în timp ce circula cu o viteză foarte mare pe DN 38, în județul Constanța. Totul s-a petrecut aseară, când aparatul radar a înregistrat o viteză de 176 km/h.

Șoferița a fost trasă pe dreapta de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Rutieră Mangalia. Întrebată de oamenii legii de ce se grăbea atât de tare, femeia a oferit un răspuns surprinzător:

„Se ard cozonacii în cuptor”.

Pentru abaterea comisă, femeia a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1.800 de lei. Totodată, permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

