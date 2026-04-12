Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”

O femeie de 35 de ani a fost depistată de polițiștii rutieri în timp ce circula cu o viteză foarte mare pe DN 38, în județul Constanța. Totul s-a petrecut aseară, când aparatul radar a înregistrat o viteză de 176 km/h.

Șoferița a fost trasă pe dreapta de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Rutieră Mangalia. Întrebată de oamenii legii de ce se grăbea atât de tare, femeia a oferit un răspuns surprinzător:

„Se ard cozonacii în cuptor”.

Pentru abaterea comisă, femeia a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1.800 de lei. Totodată, permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite

ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru, dintre care trei copii, au fost rănite duminică, după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit […]

FOTO | Șofer vitezoman prins cu 248 km/h pe un sector din Autostrada Transilvania: ,,De Paște, graba nu aduce nimic bun”

Șofer vitezoman prins cu 248 km/h pe un sector din Autostrada Transilvania: ,,De Paște, graba nu aduce nimic bun" Potrivit IPJ Cluj, sâmbătă, 11 aprilie 2026, în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A3 Turda–Borș, au depistat o mașină care circula pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, din direcția Gilău […]

12 aprilie: Ziua Mondială a Aviaţiei şi Ziua Cosmonauticii. Povestea primului om care a ajuns în spațiu

12 aprilie: Ziua Mondială a Aviaţiei şi Ziua Cosmonauticii. Povestea primului om care a ajuns în spațiu La data de 12 aprilie 1961, Iurie Gagarin a devenit primul om, din întreaga lume, care a ajuns in spațiu, atunci când vehiculul sau spațial, Vostok, a efectuat o rotație completă în jurul Terrei, care a durat o […]

