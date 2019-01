Motivarea instanței în condamnarea persoanei vinovate pentru decesul unui tânăr de 27 de ani, într-un accident de muncă, pe şantierul Autostrăzii Sebeş – Turda

În urmă cu mai bine de un an, un tânăr în vârstă de 27 de ani din oraşul Teiuş a decedat în urma unui accident de muncă produs pe şantierul Autostrăzii Sebeş – Turda. Persoana găsită vinovată a fost condamnată la 1 an şi 9 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioadă de 2 ani.

V. Gheorghe a fost judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi nerespectarea, din culpă, a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi a fost condamnată la 1 an şi 9 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioadă de 2 ani.

Instanţele de judecată care au efectuat cercetarea judecătorească şi au aplicat sentinţa au reţinut în motivarea acestei modul cum a decurs accidentul de muncă. Inculpatul era angajat al unei societăţi ce derula activităţi de execuţie pe şantierul lotului doi al autostrăzii în funcţia de buldozerist. Utilajul era în stare bună de funcţionare, răspundea bine la comenzi şi avea în dotare şi un sistem de avertizare sonoră – claxon şi un sistem de avertizare sonoră la mersul înapoi ce n-a funcţionat în cursul zilei.

Pentru verificarea câmpului vizual spre înapoi buldozerul era dotat cu trei oglinzi, două laterale în exteriorul cabinei şi una în interiorul cabinei, având parbriz atât în faţă cât şi în spatele cabinei. Buldozerul este echipat în faţă cu o lamă pentru împingerea/ deplasarea pe distanţe scurte a pământului iar în spate este echipat cu un scarificator format din trei braţe metalice. În data de 11 iulie 2017, victima, a ajuns cu autobasculanta proprietatea firmei pe care o administra în balastieră, încărcată cu pământ şi s-a deplasat cu spatele la locul indicat de muncitorul ce era însărcinat cu dirijarea autobasculantelor unde a descărcat pământul într-o grămadă, la circa 5 metri lateral faţă de locul unde era staţionat buldozerul condus de către inculpat.

După descărcare victima s-a deplasat cu faţa, cu bena ridicată parţial şi a staţionat autobasculanta la circa 11,5 metri faţă de o grămadă de pământ, fără a opri motorul şi a coborât din cabină deplasându-se în spatele autobasculantei, lângă oblon, pentru a curăţa pământul şi pietrişul care bloca pârghiile de închidere, având asupra sa o şurubelniţă. Zona în care a oprit victima era situată în zona de acţiune a manevrelor buldozerului folosit pentru împrăştierea pământului basculat, acesta cunoscând modul de operare al buldozerului în balastieră întrucât a făcut mai multe transporturi de pământ cu atobasculanta în aceeaşi zi şi în zilele anterioare.

Concomitent, inculpatul V. Gheorghe, ce se afla în buldozerul staţionat cu lama de împingere spre escavaţia balastierei şi cu scarificatorul spre spatele autobasculantei, şi-a reluat activitatea, după servirea mesei, făcând o manevră de deplasare cu spatele, pentru a ajunge în faţa grămezii de pământ pe care urmă să o împingă spre escavaţie.