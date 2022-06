Moții s-au pus pe COPIAT la Bacalaureatul 2022, proba la istorie sau matematică: PATRU au fost prinși astăzi de profesori...

Caz șocant în Suceava: O femeie a trăit timp de aproape trei ani în podul unei case, alături de trei câini, într-o mizerie cruntă

Timp de aproape trei ani, o femeie din Suceava a trăit într-un pod, alături de trei câini, într-o mizerie de nedescris. Cazul șocant a fost dezvăluit de către Asociația „Casa lui Patrocle”.

Asociația „Casa lui Patrocle” a dezvăluit povestea tulburătoare a unei femei din satul Dăneşti, judeţul Suceava, care aproape trei ani a fost închisă în podul casei concubinului său.

„O femeie stă închisă în podul unei case de 2 ani jumate, într-o cămeruță de câțiva metri pătrați. Urina și-o strânge în sticle de plastic, iar celelalte nevoi și le face în pungi. Alături de ea 3 câini. Nici ei n-au coborât din pod de vreo trei ani. Tot acolo își fac și ei nevoile. Nu se întâmplă în Africa, nici în zonele bombardate ale Ucrainei. Ci în județul nostru Suceava, comuna Șaru Dornei, satul Dănești. În mijlocul comunității și al civilizației. În inima Bucovinei.

O poveste tulburătoare despre oamenii și animalele de printre noi care au nevoie de ajutor. Și despre autoritățile competente care au eșuat să-și aplice propria legislație, autorități obligate și plătite din bani publici pentru a-și face treaba, pentru ajuta acești oameni neputincioși.

Pe scurt… Poliția Animalelor din cadrul IPJ Suceava a primit o sesizare despre situația acestor câini ținuți practic prizonieri în podul unei case. Ne-am deplasat acolo împreună, am constatat dezastrul la care eram părtași, s-au emis urgent ordine de plasare în adăpost, au ajuns în grija asociației noastre. Problema animalelor a fost rezolvată, câinii sunt bine, doar sălbăticiți, ne vom ocupa de ei. Rămâne nerezolvată însă problema oamenilor. A acestei femei.

Este de departe cel mai revoltător caz de degradare umană pe care l-am întâlnit în decursul anilor. Nu vă putem descrie și nu vă puteți imagina șocul pe care l-am trăit când am reușit să deschidem ușa încăperii. Fecale și urină adunate de 3 ani, jeg, viermi, boală, miros, hoit, geamuri bătute în cuie. Mintea și creierul nostru nu au putut procesa ceea ce aveam în fața ochilor. Am vomat, apoi ne-am băgat în nas șervețele umede și am respirat doar pe gură. Iar aici trăiește o femeie. Un om. Fără toaletă, fără apă, fără aer. Autoritățile locale cunosc cazul.

Revoltător este faptul că femeia fusese internată la Câmpulung cu ceva timp în urmă. Apoi externată drept aptă să-și poarte singură de grijă. Nu, această femeie nu-și poate purta de grijă. Trăiește într-o altă lume, într-o relație dereglată cu ea însăși, rătăcită de propriul suflet. Așteptăm ce? Să moară un om?! De ce nu urmărește nimeni aceste cazuri? De ce nu sunt urmăriți pacienții externați? Sunt totuși niște oameni cu probleme comportamentale!

Are doi copii, casa este a concubinului. Practic una dintre fete a făcut sesizare către Poliția Animalelor – căci cei trei câini sălbăticiți păzeau femeia în pod și nu exista cale de acces la ea. Fata a sperat că, dacă vine ‘statul’ să ajute animalele, cumva îi vor ajuta și mama. Tot fiica ne-a povestit că, demult, ceva autorități au venit să facă o anchetă și au văruit o cameră de jos a casei. Bun și varul.

Poliția Animalelor și-a făcut treaba. Și a fost nevoie doar de o singură sesizare, căci la Suceava acești oameni își fac munca cu răspundere, ținem mereu aproape cu ei, ne sfătuim, mergem în teren, ajutăm. Însă există alte instituții ale statului care TREBUIE să ajute OAMENII! Noi nu avem competență, nici timp, nici voie! Sperăm că pe această cale cineva să se autosesizeze și să ajute acest Om!

Serviciile sociale ale primăriei unde sunt? La sat nu există? Cereți sprijin mai sus, ierarhic! La comună! La județ! Căci, în fața unor astfel de imagini, absolut nimeni nu trebuie să rămâne indiferent! Iar să știi de acest caz, să auzi și să nu faci nimic te face părtaș, complice și la fel de vinovat! Pozele sunt făcute cu acordul familiei”, a scris Asociația „Casa lui Patrocle” pe pagina de Facebook.

Sursa: romaniatv.ro