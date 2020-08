Modificări ale proiectului bazei sportive și de agrement din zona Bazinului Olimpic, propuneri pentru consilierii locali

Reabilitarea recentă a bazinului olimpic, a impus măsuri de amenajare urbanistica a zonei care sa includă obiective integrate de natura sa întregeasca gama de servicii de agrement și sa efîcientizeze activitatea de la bazinul olimpic, respectiv crearea unei noi structuri de agrement în zona exterioara a bazinului, in condițiile in care vechea baza de agrement din zona Schit va fi reconsiderată. Amplasata pe domeniul public al municipiului, baza de agrement propusă, va asigura pe perioada verii, modalitati de petrecere a timpului liber, de relaxare și agrement (înot, sport, etc).

A fost întocmită documentația tehnico – economică – „Actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA ȘI DE AGREMENT ZONA BAZIN OLIMPIC – MUNICIPIUL ALBA IULIA”, prin care față de documentația inițială s-a luat în considerare folosirea utilajelor de tip pompe de căldură pentru suplinirea necesarului termic în funcționarea bazinelor, aceste echipamente situându-se în categoria echipamentelor și utilajelor ecologice și eficiente.

Din considerente de ordin practic și financiar s-a renunțat la terenul de sport și la gradene aferente acestuia. în acest fel s-a creat un spațiu mai generos pentru zona de agrement, majorându-se suprafața aferentă șezlogurilor și zonei de plajă.

Astfel în continuare se propun următoarele construcții și amenajari:

– corp clădire administrativă cu acces separat din exterior și cu regim de înălțime max. P+M. Spatiile interioare vor avea destinație de birouri, casierie, zonă control acces, vestiare cu dușuri, grupuri sanitare femei/bărbați/dizabilităti;

– 3 bazine de înot deschise, respectiv un bazin de înot cu lungimea de 25 m și cu adâncime variabilă de 1,4 – 2,Om, un bazin de agrement pentru inițiere adulti/copii legat cu un bazin de relaxare mediu, echipat cu instalații de masaj,cu adâncimea constantă de 1,35 m si un bazin pentruă copiiă mici si foarte mici, dotată cu instalații de jocuride apa,cu adîncime variabilă de 0,25- 0,40m; toate bazinele se vor finisa cu gresie antiderapantă

– spatii tehnice pentru cele 3 bazine;

– dușuri exterioare în zona bazinelor;

– platforme exterioare bazinelor, folosite pentru plaja și mobilate cu șezlonguri și umbrele de soare;

– supravegherea incintei bazinului cât si accesul controlat în incinta bazei de agrement, în relație si coordonare cu sistemul server realizat deja în clădirea bazinului olimpic;

– punct alimentar tip fast-food cu terasa;

– gradene în zona bazinului;

– loc de joaca pentru copii cu dale de cauciuc si ansamblu jocuri cu tematică acvatica;

– loc de joaca pentru copii foarte mei cu nisip;

– rețele de utilități pentru clădirea administrativă și bazinele exterioare, cișmele, sistem colectare ape pluviale, rețele de irigat;

– parcaje, drumuri și alei de acces pietonale, suporturi urbane pentru biciclete;

– spatii verzi cu arbuști ornamentali, plante vegetale pentru protecție și umbrire și zone destinate spațiului verde înierbate cu rulouri tip gazon;

– împrejmuire incintă;

– instalații iluminat incintă;

– sistem propriu de încălzire apă cu panouri solare și pompe de căldură.

Valoarea totala estimata a acestei investiții este de 27.846.352,07 fără TVA și 33.125.258,96 lei inclusiv T.V.A.

Durata de realizare a investiției este de 18 luni, 2 luni elaborare documentații tehnice proiectare și 16 luni execuție lucrare.