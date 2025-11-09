Modernizarea drumului forestier Barajul Oașa – Poarta Raiului, care face legătura între DN 67C Transalpina și zona turistică din Munții Șureanu: Se caută soluții de finanțare pentru reparea celor peste 15 km

Primăria Șugag caută, alături de partenerii săi instituționali, soluții de finanțare pentru modernizarea drumului forestier Barajul Oașa – Poarta Raiului, care face legătura între DN 67C Transalpina și zona turistică din Munții Șureanu.

În luna mai a acestui an a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru modernizarea drumului forestier amintit. Proiectul prevede modernizarea a 15,429 km de drum, lucrările fiind împărțite în două tronsoane, astfel: tronsonul I – 11,206 km; tronsonul II – 4,223 km.

Ar urma să se realizeze aproape 7 km de consolidări, 2,706 km de ziduri de beton, 2,916 km de fundații adâncite de tip L și 1,348 km de șanțuri ranforsate. Este vorba, de asemenea, de edificarea a peste 12 km de rigole din beton pentru preluarea apelor pluviale.

Proiectul include și realizarea a 10 podețe și a unui un pod de 9 metri, precum și montarea a 13.980 m de parapeți pentru sporirea siguranței auto. Marcajele rutiere vor fi realizate pe o lungime de peste 46.000 m, pentru delimitarea benzilor de circulație. Viteza propusă pentru deplasare a fost stabilită între 20 și 40 km/h, în funcție de configurația curbelor.

Este cel mai important proiect pentru mine la ora actuală, printre multe altele pe care le avem pe raza comunei Șugag. Acest drum l-am luat de la Romsilva în urmă cu trei ani, cu mari eforturi. Din momentul preluării de la Romsilva am reparat drumul cum am putut, și cu ajutorul Consiliului Județean Alba și al antreprenorilor din zonă, prin intervenții de mai mică sau mai mare amploare. Eu zic că se circulă bine pe el acum.

În plus, e defrișată toată vegetația forestieră de pe marginea sa. Probleme mai apar la intemperii și când se trag lemne prin zonă. Așteptăm obținerea avizului de mediu pentru proiect, după care vom vedea de ce soluție de finanțare vom putea beneficia, pe vreun fond european, prin Ministerul Dezvoltării sau, poate, prin Programul „Anghel Saligny”.

Cert este că din fonduri proprii nu putem face investiția, costurile fiind foarte mari. Vom încerca toate variantele posibile, uzând de faptul că avem un consultant bun. Știe și Consiliul Județean Alba de intențiile noastre, ne-au promis sprijin și parlamentarii de Alba, toată lumea se implică. Pentru că proiectul este împărțit pe două sectoare, n-ar fi rău nici dacă am reuși într-o primă fază să facem modernizarea pe unul dintre aceste sectoare, pentru ca apoi să-l abordăm pe celălalt.

Constantin JINAR, primarul comunei Șugag

