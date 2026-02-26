Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Un nou pas a fost făcut pentru revitalizarea Palatul Principilor Transilvaniei, după ce a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea Corpului B.
Potrivit unui mesaj publicat de reprezentanții Palatului, astăzi, 26 februarie 2026, pe o rețea de socializare semnarea contractului înseamnă intrarea „în linie dreaptă” cu lucrările de revitalizare a unei noi părți din fosta reședință a principilor Transilvaniei.
,,Un nou pas important pentru Palatul Principilor
Astăzi s-a semnat contractul de lucrări pentru Corpul B, ceea ce înseamnă că intrăm în linie dreaptă cu revitalizarea încă unei părți din fosta reședință a principilor Transilvaniei. Pas cu pas, Palatul prinde tot mai multă viață și se pregătește să ofere noi spații culturale, expoziții și experiențe pentru comunitate și vizitatori.
Extindem astfel oferta culturală a Alba Iuliei și continuăm să redăm orașului un loc plin de istorie — reinterpretat pentru prezent”, se arată într-un mesaj publicat de Palatul Principilor Transilvaniei.
Ce cuprinde contractul
Primăria Municipiului Alba Iulia a semnat, în vara anului 2025, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru”, un nou contract având ca obiect finanțarea lucrărilor de consolidare și restaurare atât de necesare pentru redarea în circuitul public a ansamblului Palatul Principilor Transilvaniei.
Valoarea totală a contractului „Amenajare Spații Culturale Multifuncționale Ansamblul Palatul Principilor din Alba Iulia-Corp B si Realizare Poartă Acces” este de 36.935.632,38 lei, din care 32.913.415,50 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). El a fost semnat în cadrul Priorității 8: „O regiune atractivă”, Acțiunea 8.1: „Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru”.
„Este al doilea contract prin care obținem finanțare nerambursabilă pentru Palatul Principilor Transilvaniei. Primul a fost contractul prin care s-au finanțat lucrările de restaurare a corpului E al ansamblului, cel mai vechi, pentru care am făcut recepția lucrărilor anul trecut, în luna februarie. În paralel cu lucrările la Corpul E, s-a realizat și punerea în siguranță a întregului ansamblu al palatului prin înlocuirea învelitorii și a unora dintre planșee, astfel încât și celelalte 6 corpuri, care nu aveau atunci finanțare, să fie ferite de degradarea produsă de infiltrarea apei meteorice. Această investiție de aproape 14 milioane de lei a fost obținută de la Bugetul de Stat. Acum sunt bucuros că facem încă un pas înainte și putem începe lucrările pentru încă unul dintre corpurile ansamblului. Corpul B, care va intra acum în restaurare este adiacent Corpului E, restaurat, a fost construit în secolul XIX, înglobând și părți din construcții mai vechi. La finalizare, acest corp va găzdui și un centru de conservare-restaurare, pentru că ne dorim să creăm un complex muzeal viu în care știința, arta și grija față de patrimoniu să lucreze mână în mână pentru comunitatea albaiuliană”, declara atunci primarul Gabriel Pleșa.
Ce se porpune prin noul proiect
Prin noul proiect se propune punerea în valoare a corpului de clădire „B” prin convertirea sa în centru cultural (inclusiv dependințe precum birouri, laboratoare de conservare/restaurare, spații de întreținere și tehnice), ceea ce presupune o serie de intervenții din punct de vedere funcțional, structural, restaurarea, protecția și conservarea tuturor componentelor artistice din piatră, amenajarea și dotarea spațiilor interioare și a zonelor exterioare adiacente monumentului istoric pentru a corespunde necesităților noilor funcțiuni, în acord cu statutul său istoric, menite să-i crească atractivitatea turistica pe viitor.
Clădirea va fi dotată cu Sistem de management al clădirii pentru controlul HVAC. Controlul accesului este modular, integrat cu sistemul video, permite acces pe bază de cartelă și are backup la alimentare pentru funcționare minim 2 ore. Legătura cu corpul E se va face printr-un corp nou adosat, conținând ascensorul. În exterior, se va sistematiza vertical terenul, în scopul dirijării eficiente a apelor pluviale și prevenirii acumulării acestora în vecinătatea fundațiilor. De asemena, se vor face amenajări peisagistice în curtea interioară.
În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activități de de informare, educare, promovare: crearea unei platforme digitale și a unui tur virtual pentru promovarea patrimoniului cultural al Palatului Principilor Corp B, documentare Vizuală Timelapse și realizarea de spoturi TV pentru promovarea proiectului de restaurare, inclusiv editarea și distribuirea unei broșuri informative incluzive pentru promovarea proiectului și informarea comunității. La locație va fi realizată o prezentare interactivă a patrimoniului: Videomapping 3D și Scanare Digitală a Palatului Principilor din Alba Iulia, vor exista ateliere aplicate pentru cercetarea obiectivului cu scop educativ și de studiu pentru elevi și studenți.
