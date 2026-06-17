Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorie în minimum de seturi în turneul WTA 125 de la Brescia

Albaiulianca Miriam Bulgaru a obținut prima victorie după 6 luni, învingând-o pe Danka Kovinic din Muntenegru cu 6-4, 6-3, marți, 16 iunie 2026, în turul inaugural al turneului WTA 125 de la Brescia (Italia), competiție cu premii totale de 100.000 de euro.

Jucătoarea legitimată la CSM Unirea Alba Iulia (27 de ani, locul 258 WTA) a pus capăt unei serii de 11 înfrângeri consecutive, impunându-se după o oră și 37 de minute, la prima confruntare directă cu Kovinic (31 de ani, locul 994 WTA).

Prin acest succes, Miriam Bulgaru și-a asigurat 1.740 de euro și 15 puncte WTA, urmând să joace în optimile de finală cu spaniola Ane Mintegi Del Olmo (22 de ani, 280 WTA).

Într-un alt meci, Elena Ruxandra Bertea (264 WTA) a pierdut în fața italiencei Jennifer Ruggeri (219 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-1, după o partidă de o oră și 45 de minute, în ciuda celor 10 duble greșeli ale învingătoarei.

La dublu, Irina Bara, alături de elvețianca Naima Karamoko, s-a calificat în sferturile de finală după 6-3, 6-2 contra perechii Hiroko Kuwata (Japonia)/Lian Tran (Olanda), într-un meci de 65 de minute.

Perechea româno-elvețiană a obținut 1.020 de euro și 27 de puncte WTA.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)