Cum va fi vremea în România până în 7 septembrie 2026: Căldura persistă, ploile întârzie. Prognoza ANM pe 4 săptămâni actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat marți, 11 august 2026, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Conform meteorologilor, căldura persită, iar ploile întârzie.

*Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și mai coborâte în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

*Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, mai ales în vestul și centrul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în zonele montane și local în vestul și centrul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

*Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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