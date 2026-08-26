Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat

Ioana Oprean

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Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a obținut o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis.

Este vorba de ITF W50 Kursumlijska Banja, din Serbia.

Miercuri, 26 august 2026, Miriam Bulgaru (27 de ani, 323 WTA) a jucat cu Alina Yuneva (Rusia, 18 ani, 1459 WTA).

Albaiulianca s-a impus clar, cu 6-4, 6-1.

Meciul a durat o oră și 41 de minute.

foto: arhivă

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