Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a obținut o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis.
Este vorba de ITF W50 Kursumlijska Banja, din Serbia.
Miercuri, 26 august 2026, Miriam Bulgaru (27 de ani, 323 WTA) a jucat cu Alina Yuneva (Rusia, 18 ani, 1459 WTA).
Albaiulianca s-a impus clar, cu 6-4, 6-1.
Meciul a durat o oră și 41 de minute.
foto: arhivă
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