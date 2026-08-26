Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă victorie într-un turneu internațional de tenis: Cu cine a jucat

CSM Volei Alba Blaj pune în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/2027: „Vă așteptăm să fiți alături de noi și în noul sezon!” CSM Volei Alba Blaj anunță că, începând cu data de 1 septembrie 2026, va comercializa abonamente pentru sezonul 2026/2027. Prețul unui abonament este de 230 de lei pentru Sectoarele A, B și C, […]