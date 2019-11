Mirel Rădoi, noul selecționer al României! Dubla din play-off-ul Ligii Națiunilor, decisivă pentru “tricolori”

Mirel Rădoi este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, numirea sa fiind aprobată în unanimitate de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal.

Acesta îi succede la cârma primei reprezentative lui Cosmin Contra după campania ratată de calificare la Euro 2020. “Tricolorii” mai au șanse de a ajunge la turneul final dacă vor depăși barajul din Liga Națiunilor de anul viitor, din martie, jocuri externe cu Islanda (în 26 martie) și, în cazul victoriei, în 31 martie, cu învingătoarea dintre Ungaria și Bulgaria.

În luna decembrie a anului trecut, Mirel Rădoi a fost prezent la Alba Iulia la o acțiune caritabilă, “Împreună pentru Robert”.

Tehnicianul Mirel Rădoi a ocupat funcția de selectioner al nationalei de fotbal Under 21 a României și a fost propus luni de Comisia Tehnica a FRF pentru postul de antrenor al selectionatei de seniori. Începând din martie 2018, Rădoi a ocupat funcția de manager sportiv al echipei naționale U21 a României, iar în luna august a aceluiași an a preluat banca tehnică, după ce Daniel Isăilă a decis să accepte o ofertă din Arabia Saudită. Rădoi a reușit să califice reprezentativa Under 21 la EURO 2019 din Italia, unde a ajuns până in semifinalele competiției, performanța ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor, după o pauză de 56 de ani. După anunțul de încetare a colaborării dintre FRF și Cosmin Contra, au circulat mai multe variante pentru postul de selecționer, cum ar fi Mirel Rădoi, Dan Petrescu, sau Gheorghe Hagi.