Mircea Trifu – Balamuc urbanistic, marcă înregistrată a Primăriei Alba Iulia sau cum să construiești un Mall și o rampă de gunoi, unul peste drum de altul

Faptul că mai mulți cetățeni au trimis, îngrijorați, solicitări consiliului local, cum că se opun autorizării lângă terenurile lor, situate în intravilanul localității, respectiv lângă centura orașului, a rampei pentru depozitarea provizorie a gunoiului menajer din municipiu și câteva localități limitrofe, a fost tratat cu sictir și fără să fie votată o rezoluție a consiliului local nu a mai mirat pe nimeni.

Tipul acesta de abordare îl are conducerea primăriei Alba Iulia față de orice solicitare adresată consiliului local, blocând practic orice rezoluție pe care acesta este obligat s-o formuleze, sub formă de răspuns, la orice adresă venită de la cetățeni.

Dar credeți că firma care urma să realizeze rampa a mai așteptat să obțină autorizația de construcție sau măcar aprobarea de către consiliul local a unui Plan Urbanistic?

Mai este cineva atât de naiv să creadă, după 30 de ani, că consiliul local al municipiului Alba Iulia are vreun alt rol decât să bifeze hotărâri luate la sediul P.D.L.-lui, sau mă rog, cum îi spune acum, P.N.L.?

Ce dovadă mai bună, că „vorbele au fost făcute”, mai trebuie decât însuși faptul că realizarea rămpii este aproape gata? Și ca să fie emblematic tămbălăul urbanistic până la capăt chiar peste drum, unul din cele mai puternice fonduri de investiții europene, tocmai a depus o solicitare, pentru aprobarea unui complex comercial pe o suprafață studiată de circa 10 hectare, unde ar urma să muncească peste 1000 de muncitori.

Beneficiile orașului din punct de vedere financiar ar fi mai mult decât fenomenale și neașteptate. Și atunci ce să fie, rampa de gunoi sau Centrul Comercial? Eu aș zice, bace Paule, să-ți iei iar rampa-n spate, ca și în bancul cu „cocoașa” că „Groapă de Gunoi” și „Centrul Comercial”, adică un Mega Mall, una peste drum de altul nu prea merge.

Și cam pute gunoiul, ce ziceți? Atâta le mai trebuie ălora cu Mall-ul să audă de Groapa de Gunoi și să plece. Poate la Blaj sau chiar la Ciugud.

Sau poate o fi ambuscada asta făcută intenționat pentru că primăria are parteneriat public privat cu Mall Alba unde a băgat un teren evaluat de BCR la 8 milioane de euro, după care primește 20.000 de euro pe an?

Nu știe nimeni ce va fi acolo și cum se vor rezolva lucrurile decât Dumnezeu și evident primarul cu atribuții de europarlamentar, Mircea Hava.

Mircea Trifu, consilier local A.N.A.