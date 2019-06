Mircea Hava, Rareș Bogdan, Dan Motreanu și Victor Negrescu – europarlamentarii din Alba care pleacă la Bruxelles -Rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare

Partidului Naţional Liberal îi vor reveni zece mandate, astfel că toți cei trei candidați din Alba – Mircea Hava, Rareș Bogdan, Dan Motreanu – vor pleca la Bruxelles, potrivit rezultatelor finale ale alegerilor europarlamentare.

De asemenea, Partidului Social Democrat îi revin nouă mandate, deci județul Alba mai are un reprezentant, pe Victor Negrescu.

Alianţei 2020 USR PLUS îi revin opt mandate, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al BEC, Marian Muhuleţ, iar Partidului Pro România, Partidului Mişcarea Populară şi UDMR le vor reveni câte două mandate, a precizat el, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la sediul BEC.

Romania are alocate 32 de locuri in Parlamentul European, insa dupa ce Brexitul se va produce oficial, la redistribuirea locurilor britanicilor, vom primi si noi un post in plus. Acesta este locul PSD-ului, astfel ca Victor Negrescu va ajunge in PE doar dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana. In cel mai optimist scenariu acest lucru s-ar putea intampla la sfarsitul lunii octombrie.

Prezenta la vot a fost de 49,26%. Total voturi valabil exprimate 96,89%, iar voturi nule 3%.