Mircea Hava despre viitorul primar interimar al municipiului Alba Iulia: ”Da, am un preferat, un om care va dovedi că poate să ducă treaba”. Despre cine este vorba

Candidatul PNL la europarlamentare, Mircea Hava, a declarat duminică, după vot, că îl preferă pe Paul Voicu, viceprimarul municipiului Alba Iulia, ca înlocuitor în funcția de primar până la alegerile locale, deoarece a fost coleg cu acesta peste 20 de ani și ”știe ce poate”. Referitor la celălalt viceprimar, Gabriel Pleșa, Hava a declarat că îi este la fel de drag, dar mai are de învățat.

”Da, am un om cu care am lucrat de atâția ani, un om care știe și un om care va dovedi că poate să ducă treaba. (…) Da, am un preferat, dar preferat înseamnă că știe, a fost lângă mine și m-a convins că poate să ducă chestiunea asta mult mai bine. Asta nu înseamnă că celălalt coleg nu este bun, dar el mai are încă de învățat. Lucrurile astea se învață! Am doi viceprimari, amândoi sunt în aceeași familie politică, amândoi îmi sunt dragi, chiar dacă mă mai cert cu ei”, a declarat Hava.