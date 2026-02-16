Ministrul Sănătății: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgențǎ nu vor fi reduse cu 10%.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%.

Într-o postare publicată pe o rețea de socializare, ministrul a explicat că reducerea uniformă a salariilor ar fi dus la demotivarea personalului medical și la accentuarea exodului din sistem, cu efecte directe asupra funcționării spitalelor.

El a subliniat că reforma din sănătate trebuie să vizeze criterii reale de performanță, reorganizarea gărzilor, reclasificarea spitalelor și eliminarea risipei, economiile urmând să fie obținute prin eficiență și ordine.

Postarea integrală publicată de Ministerul Sănătății este următoarea:

,,Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgențǎ nu vor fi reduse cu 10%.

Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului.

O reducere brută și liniarǎ a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii.

În același timp, spun la fel de clar: sănătatea are nevoie de reformă profundă. Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare. Tocmai aceste lucruri le corectăm acum.

Reforma corectǎ înseamnă:

– criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;

– reorganizarea sistemului de gărzi;

– reclasificarea spitalelor;

– reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.

Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform.

Pentru personalul medical: am încredere în profesionalismul și dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil și mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi.

Pentru pacienți: fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final – binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur, în care să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor

Pentru sistemul de sănătate, mesajul meu este clar: îl reașezăm pe principii de responsabilitate, performanță și respect. Îl întărim prin reformă reală, nu prin măsuri contabile.

Îi mulțumesc domnului președinte Sorin Grindeanu pentru susținere, precum și liderilor coaliției, pentru că au înțeles specificul sănătății și au acceptat această poziție.

