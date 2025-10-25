Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că taxa CASS impusă de Guvernul Bolojan pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei a adus aproape 9 miliarde de lei în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate.

„A însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor, pentru un an întreg. În primele luni se vede deja o colectare, dacă doriţi, mai accelerată pentru bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Bugetul Casei în ultimii 4-5 ani de zile s-a dublat. Vorbim de o creştere de la 45 de miliarde la 80 de miliarde anul acesta. Din păcate, cu această dublare, cu această creştere exponenţială a bugetului Casei, nu se vede şi o îmbunătăţire în multe locuri a serviciilor. Şi aici este problema noastră.

Calitatea nu s-a dublat neapărat în toate locurile. Dar într-un procent important de unităţi sanitare s-a dublat. Într-un procent important de spitale din România, acestea s-au transformat”, a spus ministrul Sănătăţii în emisiunea Insider politic, transmisă sâmbătă, 25 octombrie 2025, la Prima TV.

”Transformarea sistemului de sănătate, care este în curs acum şi care a început undeva în 2021-2022, şi odată cu intrarea fondurilor europene, avem un buget istoric pentru sănătate. Sănătatea din România nu a avut în ultimii 35 de ani niciodată un buget atât de mare dedicat dezvoltării infrastructurii. Totuşi, multe spitale din ţara asta nu mai arată cum arătau acum 5 ani şi categoric nu mai arată cum arătau acum 10 ani.

Gândiţi-vă că în ultimii 4 ani de zile s-au introdus în lista de medicamente peste 100 de molecule noi. Numai eu am introdus în ultimele trei luni de zile 37 de molecule noi. Deci lucrurile sunt într-o transformare, doar cine nu vrea să vadă sau nu vede sau nu doreşte să vadă nu poate recunoaşte acest lucru. Totuşi, vorbim pentru prima dată în ultimii 35 de ani când în România, astăzi, acum, există 23 de şantiere în derulare pentru spitale noi”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI