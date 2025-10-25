Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că taxa CASS impusă de Guvernul Bolojan pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei a adus aproape 9 miliarde de lei în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate.
Citește și: PENSII 2025 | CASS pentru toate pensiile mai mari de 3.000 de lei, de la 1 septembrie. Aceleași condiții se vor aplica tuturor categoriilor
„A însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor, pentru un an întreg. În primele luni se vede deja o colectare, dacă doriţi, mai accelerată pentru bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Bugetul Casei în ultimii 4-5 ani de zile s-a dublat. Vorbim de o creştere de la 45 de miliarde la 80 de miliarde anul acesta. Din păcate, cu această dublare, cu această creştere exponenţială a bugetului Casei, nu se vede şi o îmbunătăţire în multe locuri a serviciilor. Şi aici este problema noastră.
Calitatea nu s-a dublat neapărat în toate locurile. Dar într-un procent important de unităţi sanitare s-a dublat. Într-un procent important de spitale din România, acestea s-au transformat”, a spus ministrul Sănătăţii în emisiunea Insider politic, transmisă sâmbătă, 25 octombrie 2025, la Prima TV.
”Transformarea sistemului de sănătate, care este în curs acum şi care a început undeva în 2021-2022, şi odată cu intrarea fondurilor europene, avem un buget istoric pentru sănătate. Sănătatea din România nu a avut în ultimii 35 de ani niciodată un buget atât de mare dedicat dezvoltării infrastructurii. Totuşi, multe spitale din ţara asta nu mai arată cum arătau acum 5 ani şi categoric nu mai arată cum arătau acum 10 ani.
Gândiţi-vă că în ultimii 4 ani de zile s-au introdus în lista de medicamente peste 100 de molecule noi. Numai eu am introdus în ultimele trei luni de zile 37 de molecule noi. Deci lucrurile sunt într-o transformare, doar cine nu vrea să vadă sau nu vede sau nu doreşte să vadă nu poate recunoaşte acest lucru. Totuşi, vorbim pentru prima dată în ultimii 35 de ani când în România, astăzi, acum, există 23 de şantiere în derulare pentru spitale noi”, a mai spus ministrul Sănătăţii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate Anotimpul de toamnă este una dintre cele mai bune perioade pentru plantarea copacilor, mai ales datorită umidității crescute din sol și a temperaturilor moderate. Spre deosebire de primăvară, când solul se usucă mai repede, lunile de […]
Bărbat de 46 de ani urmărit internațional, cu mandat de detenție pentru furt calificat emis de Judecătoria Alba Iulia, adus în țară din Marea Britanie
Bărbat de 46 de ani urmărit internațional, cu mandat de detenție pentru furt calificat emis de Judecătoria Alba Iulia, adus în țară din Marea Britanie În perioada 23-24 octombrie 2025, Poliția Română a adus în țară 4 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate […]
FOTO | Președintele Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei 2025
Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași, în timpul discursului de Ziua Armatei 2025 Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și fluierat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, la Iași, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei Române 2025. Ceremoniile au fost organizate de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași. Nicușor Dan a ținut un discurs despre […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate Anotimpul...
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul...
Știrea Zilei
VIDEO | 13 ani de istorie vie cu Garda Apulum, marcați la Alba Iulia: Spectacol aniversar impresionant în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina
13 ani de istorie vie cu Garda Apulum, marcați la Alba Iulia: Spectacol aniversar impresionant În fața Porții a IV-a...
VIDEO | Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor neamului românesc
Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor...
Curier Județean
Locuințe sociale 2026 | Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată
Lista de priorități pentru anul 2026 în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată Consiliul...
Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025. PROGRAMUL
Spectacol omagial și întreceri sportive, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații 2025 Asociația Militarilor Veterani...
Politică Administrație
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Opinii Comentarii
Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase
Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase Un frumos basm românesc ne spune că demult...
VIDEO| 25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei
25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și...