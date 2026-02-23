Ministrul Sănătății cere măsuri de securitate imediate în toate unitățile sanitare din România: „Spitalul nu este gară”

Ministrul Sănătății cere măsuri de securitate imediate în toate unitățile sanitare din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, avertizează că agresiunile împotriva personalului medical nu vor fi tolerate şi a cerut măsuri de securitate imediate în toate unităţile sanitare din ţară.

Decizia vine după un incident petrecut la Spitalul din Borşa, în judeţul Maramureş, unde un medic a fost atacat de rudele unei paciente chiar în timp ce a încercat să o salveze prin manevre de resuscitare. Este al doilea caz de acest gen doar în ultima săptămână, după un eveniment similar la Târgu Jiu.

În acest context, ministrul Rogobete le-a cerut managerilor de spitale să convoace de urgenţă firmele de pază pentru actualizarea procedurilor de intervenţie. De asemenea, el a solicitat reevaluarea circuitelor de acces în spitale, pentru a limita prezenţa neautorizată şi afişarea vizibilă a regulamentelor şi a programului de vizită pentru aparţinători.

„Siguranța personalului medical este o prioritate pentru mine, ca ministru al Sănătății. Îi înțeleg, le cunosc presiunea, știu în ce condiții muncesc și nu voi accepta ca, pe lângă epuizare și responsabilitate uriașă, să fie expuși și violenței fizice.

Solicit public tuturor managerilor unităților sanitare:

• să convoace de urgență serviciile interne de protecție și firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare și proceduri actualizate de intervenție;

• să reevalueze circuitele de acces și măsurile de control;

• să afișeze foarte clar, la vedere, programul de vizită și regulile aplicabile aparținătorilor.

Spitalul nu este gară. Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul plac. Fiecare secție are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toți cetățenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecție la intrarea în secții și să înțeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranță pentru toți.

În paralel, cred că trebuie să punem mai mult preț pe informare, educație și responsabilitate publică. Tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violența. Dimpotrivă, ele trebuie gestionate prin dialog și prin încredere în echipele medicale.

Cine agresează cadrele medicale va răspunde în fața legii. Sistemul de sănătate trebuie să fie un spațiu al grijii și al siguranței, nu al fricii”, a scris ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

