Ministrul Muncii: „2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici. Pensiile, salariile și alocațiile copiilor rămân înghețate”

Ministrul Muncii: „2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici”

Ministrul Muncii a declarat, duminică, 18 ianuarie 2026, la Digi24, că 2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici, din cauza TVA, inflației și impozitelor crescute, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă familia sa a resimțit majorarea impozitelor locale, Florin Manole a confirmat că acestea au crescut considerabil, menționând că soția sa a plătit aproximativ 1.200 de lei pentru o locuință din Chitila, față de 400-500 de lei anul trecut.

Oficialul a subliniat însă că problema reală nu este impactul asupra familiilor cu venituri mari, ci presiunea disproporționată exercitată asupra celor cu venituri reduse.

Ministrul a reiterat că impozitarea progresivă rămâne, în opinia sa, soluția corectă pentru reducerea inechităților fiscale. Potrivit acestuia, sistemul actual pune o presiune egală pe oameni cu venituri foarte diferite, ceea ce afectează grav categoriile vulnerabile.

Florin Manole a arătat că această soluție este susținută de rapoarte ale Comisiei Europene și ale Băncii Mondiale, însă implementarea ei depinde de o decizie politică în cadrul coaliției de guvernare, unde există opoziție. În paralel, ministrul a insistat pe necesitatea îmbunătățirii colectării taxelor, combaterii evaziunii și reformării companiilor de stat cu pierderi.

Ministrul a admis că majorarea TVA a fost inevitabil resimțită de populație și a contribuit la creșterea inflației. El a precizat că partidul său s-a opus acestei măsuri încă din negocierile inițiale, tocmai din cauza efectelor asupra bugetelor mici. În ceea ce privește salariul minim, Manole a confirmat că acesta va crește abia de la jumătatea anului, în urma unei negocieri politice.

*Sprijin pentru pensionarii cu venituri reduse

O veste pozitivă ar putea veni pentru pensionarii cu venituri reduse. Ministrul a anunțat că va propune în coaliție reluarea schemei de sprijin financiar acordate anul trecut, când aproximativ două milioane de pensionari au primit un ajutor total de 800 de lei. Valoarea exactă a sprijinului pentru 2026 nu a fost stabilită, însă Florin Manole a declarat că obiectivul este cel puțin menținerea nivelului anterior. El a criticat înghețarea pensiilor decisă de guvern, subliniind că inflația afectează în primul rând pensionarii cu venituri mici.

Florin Manole a mai spus că statul are la dispoziție mecanisme și fonduri europene pentru sprijinirea angajărilor, însă multe dintre aceste măsuri așteaptă încă decizia politică finală.

Declarațiile vin pe fondul falimentelor în rândul micilor întreprinderi și al temerilor privind concedieri și reduceri în administrația publică. Oficialul a subliniat că Partidul Social-Democrat a propus încă din toamnă un pachet de relansare economică, care include subvenționarea locurilor de muncă pentru anumite categorii vulnerabile, în special tinerii aflați la primul job.

*Subvenții pentru tineri

Potrivit ministrului, există posibilitatea acordării unei subvenții pentru tinerii care se angajează pentru prima dată, finanțată din fonduri europene. Mecanismul prevede susținerea angajatorului timp de doi ani, cu condiția menținerii tânărului angajat încă 18 luni pe contract pe perioadă nedeterminată.

Proiectul legislativ este deja redactat, iar bugetul necesar există, însă aplicarea depinde de acordul guvernului. Florin Manole a precizat că această măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de relansare economică, propus de PSD pentru domenii-cheie precum munca, sănătatea, energia și agricultura.

Ministrul a recunoscut că nu toate propunerile PSD au fost acceptate în coaliția de guvernare. Unele măsuri, precum plafonarea prețurilor la alimente sau creșterea salariului minim, au fost intens negociate și adoptate în final prin consens, însă alte inițiative au rămas blocate.

Florin Manole a subliniat că deciziile finale aparțin premierului, dar că partenerii de coaliție trebuie să se respecte reciproc. El a admis că unele subiecte sensibile au fost amânate, în ciuda presiunii publice.

*Pensii, salarii și alocații – înghețate

În ceea ce privește veniturile populației, ministrul a confirmat că pensiile rămân înghețate în 2026, după decizia guvernului de a bloca punctul de pensie încă din primul pachet de măsuri.

Alocațiile pentru copii și salariile din sectorul public vor avea aceeași soartă pe parcursul acestui an. Ca măsură compensatorie, Guvernul analizează acordarea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu cele mai mici venituri, în funcție de resursele bugetare disponibile.

Ministrul a reamintit existența unui sprijin lunar de 50 de lei pentru gospodăriile cu venituri foarte mici, acordat pe loc de consum. Măsura, inițial limitată până în martie, a fost prelungită până la finalul anului 2026.

Ajutorul se adresează persoanelor care trăiesc singure sau gospodăriilor cu venituri sub pragul stabilit, fiind menită să atenueze impactul creșterii prețurilor la energie. Alte măsuri, inclusiv pentru gaze, ar putea fi anunțate separat de Ministerul Energiei.

