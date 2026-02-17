Ministrul Finanţelor, anunț despre viitorul pensiilor românilor: Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că, în cadrul reuniunii ECOFIN, a fost discutată o reformă importantă a sistemului de pensii la nivel european.

El a precizat că și-a exprimat susținerea pentru inițiativa Comisiei Europene privind dezvoltarea pensiilor ocupaționale și a produsului paneuropean de pensii (PEPP), măsură care prevede un regim fiscal mai favorabil pentru aceste forme de economisire.

Mesajul integral publicat de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor este următorul:

Viitorul pensiilor românilor și investițiile strategice în România, teme centrale azi la ECOFIN.

Astăzi la reuniunea miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN) am susținut ferm o viziune în care economiile românilor sunt protejate și funcționează ca factor de multiplicare pentru dezvoltarea țării

Mai mulți bani pentru viitorul românilor prin pensiile suplimentare europene

Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate. De aceea, am susținut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaționale și pentru cele paneuropene (PEPP).

Ce înseamnă acest lucru? Vom introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaționale, cât și pentru cele paneuropene, similar celui oferit in cazul contributiilor la fonduri de pensii private naționale. Astfel, banii se multiplică prin investiții în proiecte strategice de infrastructură sau de energie. Este o soluție prin care câștigă atât cetățeanul (pensie mai mare), cât și țara (capital pentru proiecte majore, precum autostrăzi sau spitale).

Siguranță socială și simplificare. Astfel, am susținut totodată un produs de pensie paneuropean care să fie „portabil”. Adică, dacă un român lucrează în mai multe țări UE, să își poată lua pensia cu el simplu, fără birocrație. Am cerut însă un tratament fiscal corect: produsele europene nu trebuie să fie avantajate în detrimentul celor naționale, pentru a nu crea dezechilibre.

Maraton diplomatic pentru România. În marja reuniunii, am avut o serie de întâlniri bilaterale esențiale cu omologii mei, miniştri ai finanțelor din alte țări europene: Lars Klingbeil (Germania) Alena Schillerová (Cehia) Clyde Caruana (Malta). Am promovat activ, şi cu această ocazie, candidatura României pentru a găzdui sediul Autorității Vamale Europene. Bucureștiul este pregătit să devină un centru de expertiză pentru securitatea frontierelor UE, mai ales datorită experienței pe care o are deja prin găzduirea Centrului Cyber UE la Bucureşti, iar susținerea partenerilor noștri este foarte importantă.

Voi continua să promovez la nivel european o Românie puternică, cu o economie bazată pe investiții și pentru instituții care să lucreze cu adevărat în serviciul cetățeanului.

