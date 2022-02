Ministrul Energiei pune facturile IMENSE la energie pe seama românilor: „Să ne obişnuim şi noi să nu mai fim aşa pro-consum”

Pentru ca răspunde unor nevoi pritoritizate corect, bugetul Consiliului Județean Alba, inclusiv alocarea cotelor de TVA și echilibrarea bugetelor primăriilor, aprobat în unanimitate

*Interviu acordat de Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba

– Bugetul Consiliului Județean Alba a trecut, din nou, cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni. Cărui fapt se datorează acest consens de care se bucure executivul consiliului județean, cel puțin în ultimii ani?

– Un buget public, fie el al unei comune, al unui județ ori al întregii țări, este rezultatul unui efort de a satisface cât mai multe nevoi, de cele mai multe ori foarte mari, cu ajutorul resurselor aflate la dispoziție, de fiecare dată limitate. Bugetul nu este însă un simplu exercițiu matematic, iar factorul politico-administrativ nu poate fi scos din această ecuație decât la nivel declarativ și ipocrit. Dar, acest factor politic-administrativ nu trebuie să fie maxim relevant. Unainimitatea pe care a întrunit-o la vot proiectul nostru de buget, din partea consilierilor județeni reprezentând partide diferite, este cea mai bună dovadă că noi am gândit bugetul în funcție de nevoile comunităților și nu de apartenența politică a primarilor.

O majoritate, sau chiar unanimitate, creată în jurul unui proiect de buget nu este un consens la care se ajunge prin directive, ci rezultatul unui compromis acceptabil, la care s-a ajuns în urma multor discuții și negocieri. Iar acest compromis nu e născut dintr-o distribuție aritmetică, procentuală, a resurselor în raport cu nevoile declarate, ci trebuie să țină cont și de dinamica unei comunități, de proiectele spre care merg resursele, de perspectivele pe care aceste proiecte le pot aduce în acea comunitate.

Consiliul Județean Alba trebuie să sprijine și va sprijini mereu buna funcționare a tuturor primăriilor din județ. Pornind de la ceea ce garantează legea și formulele de distribuire a banilor ce provin din venituri de stat, dar și prin hotărâri ale consiliului județean. Când vine însă vorba de resurse, e normal să existe priorități, iar acestea sunt și vor fi mereu proiectele care dezvoltă comunități și aduc plus valoare. Mai simplu, nu ajunge să constați că ai nevoi, ci trebuie să și faci ceva să le rezolvi. Sunt primari care au interes să caute surse de finanțare interne sau externe, care se mobilizează la procedurile de achiziție și sunt hotărâți. Acești primari te conving să vii alături de ei, pentru investiții, nu pentru cheltuieli cu angajarea a încă două secretare și trei prieteni.

Vor exista mereu critici, și e normal să existe, căci banii disponibili nu vor acoperi niciodată în totalitate nevoile. Din păcate, mulți dintre cei care găsesc de cuviință să critice nu înțeleg diferența dintre cheltuială și investiție, motiv pentru care, probabil, își limitează mereu critica la factorul politic.

– Ați finalizat anul 2021 cu excedent bugetar. Ce nevoi se pot acoperi din acești bani, pentru primăriile din județul Alba, în anul 2022?

– Planificarea este esențială, dar cei cu care discuți și construiești un buget sunt cei mai importanți. Așa cum am mai spus, cetățenii sunt cei de la care se strâng banii, prin urmare cu ei, cu comunitățile lor și cu primarii care-i reprezintă începi prioritizarea nevoilor și deci a investițiilor și nu faci promisiuni deșarte, ce nu pot fi onorate. Am avut o execuție bugetară robustă pentru 2021, în ciuda persistenței pandemiei și a unor constrângeri apărute din cauza creșterii prețurilor, în special în sectorul construcțiilor. Anul acesta revenim cu forțe proaspete în privința unor proiecte mari ce vor fi finalizate. Suntem echilibrați și convinși că prognozele noastre vor fi atinse. Avem un excedent de aproape 113 milioane de lei și obiectivul asumat de a nu ne îndepărta de susținerea sănătății. Ne-o cer vremurile! Prin urmare, repartizăm bani pentru investiții precum secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba, heliport, dar și modernizarea și dotarea altor secții ale spitalului. Vom continua să investim într-o unitate medicală importantă, cu rezultate excepționale în lupta cu pandemia, Spitalul de Pneumofiziologie Aiud. Vreau să amintesc că o parte din acești bani se vor folosi și pentru primele etape din proiecte precum parcarea amenajată în apropierea Spitalului Județean de Urgență Alba sau un bazin de înot la Sebeș. Sunt foarte multe obiective ce vor fi finanțate din acest excedent și din alte sectoare decât sănătatea, fie că ne referim la mediu, transporturi sau asigurarea cofinanțărilor pentru diverse proiecte pentru care am obținut sau vom depune cereri de finanțare europeană. Lista poate fi consultata pe website-ul Consiliului Județean Alba.

– Un alt instrument financiar este reprezentat de distribuirea cotelor defalcate din TVA. Cum s-a făcut aceasta? De asemenea, vă rugăm să ne spuneți care e situația în cazul echilibrărilor pe care le alocă primăriilor CJ Alba? Despre ce bani vorbim și cum pot fi folosiți?

– Nu e niciun secret, Legea Bugetului de Stat garantează repartizarea unor cote din venitul realizat de stat, inclusiv TVA. În cazul nostru vorbim de aproximativ 22 de milioane de lei. Iar acești bani se duc exclusiv înspre infrastructura de transport. Întreținere, reparații și modernizări de drumuri. În mod clar, și aici se ține cont de capacitatea administrativă, de nevoile reale și imediate, de frecvența cu care s-a intervenit în ultimii ani pentru a echilibra și a face posibil accesul la acești bani, succesiv, pentru cât mai multe comunități.

În privința echilibrărilor, pentru cei 32 de milioane de lei disponibili, acționăm și evaluăm prudent cu scopul de a avantaja primăriile în construcții bugetare ce garantează investiții, nu cheltuieli. E cunoscut faptul că, întotdeauna, primarul Mircea Hava a renunțat la acești bani cu intenția ca ei să fie distribuiți acolo unde, spunea dânsul, e mai mare nevoia. Practic, Alba Iulia, până de curând, s-a bazat pe banii europeni, venituri proprii și alte surse de finanțare ceea ce i-a oferit șansa de a putea renunța la această echilibrare. Anul acesta, am alocat 2,1 milioane de lei pentru municipiul reședință de județ și completăm această sumă cu banii pentru studiul de fezabilitate necesar Centurii de Nord (1,7 milioane de lei). Evident, situația se poate schimba la proxima rectificare bugetară. Transferul acestor fonduri este condiționat de suprafața UAT-urilor, de fondul demografic, de investiții curente și prognozate. În mod clar, cei mai mulți bani merg spre orașe. După Alba Iulia, valoarea sumelor alocate pentru echilibrare este de 2 milioane de lei pentru municipiul Blaj, 1,9 milioane de lei pentru Sebeș, Aiud, Cugir ș.a.m.d. Toate sumele pot fi verificate aici și pe site-ul Consiliului Județean.Am alocat acești bani în condițiile în care am conciliat, prin discuții, pretențiile cu posibilitățile, cu primari din absolut toate partidele.

– Mulțumim pentru disponibilitatea de a răspunde întrebărilor noastre și vă dorim succes în activitate!

– Eu vă mulțumesc pentru interes și profit de ocazie să le urez primarilor, tuturor, să reușească în acest an să atingă toate obiectivele pe care și le-au propus în beneficiul comunităților pe care le conduc.

A consemnat

Anca DINICĂ