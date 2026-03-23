Ministrul Energiei: „Măsurile preconizate de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți vor tempera creșterea”
Ministrul Energiei: „Măsurile preconizate de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți vor tempera creșterea”
Măsurile pregătite de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți nu vor putea compensa integral efectele perturbărilor de pe piața mondială generate de conflictul din Orientul Mijlociu, însă vor avea un impact care va tempera creșterea prețurilor, a declarat, luni, 23 martie 2026 ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Citește și: Guvernul va declara situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere: Adaosul comercial la motorină și benzină va fi limitat
„Am avut o discuție extrem de practică, în această dimineață, la sediul Guvernului, la mai bine de două săptămâni după ce am venit cu un set de mai multe măsuri prin care să limităm pe cât mai mult posibil evoluția prețului la carburanții din România, implicit și la gaze naturale. Sunt măsuri pe care le-am propus în urma consultării și cu piața și cu specialiștii din domeniu tocmai pentru a limita aceste creșteri. Este evident că ele nu sunt perfecte, este evident că aceste măsuri nu vor putea să absoarbă integral șocul perturbațiunilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor temporiza această creștere”, a explicat Bogdan Ivan.
„Principalele măsuri care vor viza o decizie a Guvernului României, prin adoptarea unei ordonanțe de urgență în zile următoare, prevăd următorul lucru: declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din țara noastră, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025. Crearea unui mecanism prin care sunt zero șanse de a specula o creștere artificială a combustibililor la pompă și eliminarea obligativității de minim 8% biocombustibili la benzină, lucru care, de asemenea, pune o presiune asupra prețului”, a precizat ministrul Energiei, potrivit Agerpres
El a amintit și schema propusă împreună cu miniștrii Agriculturii și Transporturilor, care prevede ‘„o bonificație de 85 de bani pe litru pentru transportatori” și ‘„2,6 lei pe litru reducere din acciză” pentru motorina utilizată de agricultori.
Bogdan Ivan a reamintit că, la propunerea Ministerului Energiei, în urmă cu două săptămâni a fost decisă limitarea prețului la gaze naturale, în contextul în care acestea au înregistrat o creștere de 141% în trei săptămâni de la declanșarea conflictului.
El a subliniat că orice venit suplimentar la bugetul de stat trebuie returnat către firmele românești și către populație.
Guvernul a anunțat, luni, 23 martie 2026 că va adopta marți, 24 martie 2026 o ordonanță de urgență prin care va fi declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, urmând să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei perioade.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
