Ministrul Economiei, despre Roşia Montană și Cuprumin: Foarte mulţi au avut interes să blocheze proiectele miniere din România, în special cele privind exploatarea aurului şi cuprului, dar avem soluții

Niculae Bădălău, Ministrul Economiei, a afirmat joi seară că foarte mulţi au avut interes să blocheze proiectele miniere din România, în special cele privind exploatarea aurului şi cuprului din România, proiecte pe care ministerul le consideră prioritare şi pentru care are soluţii, având în vedere că „sunt oameni serioşi care vor să vină”.

Societăţile Cuprumin şi Moldomin sunt priorităţi pentru Ministerul Economiei, acestea reprezentând 92% din producţia de cupru a ţării, locul trei în Europa ca şi resursă, iar foarte mulţi au avut interes să le blocheze, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de resort, Niculae Bădălău.

“Vreau să vorbesc despre patru proiecte pe care le am, sper ca două să mi le accepte (…) nu trebuie bugetate. Priorităţi: Cuprumin, Moldomin. Amândouă reprezintă 92% din producţia de cupru, undeva pe locul 3 în Europa ca şi resursa. Extrem de interesante şi de ofertante. Foarte mulţi au avut interes să le blocheze.

Discut cu echipa mea la minister, am informat-o şi pe doamna premier (Viorica Dăncilă n.r), şi în mare parte este de acord cu mine. O curăţ, o aşez şi o aşez pe piaţă. Şi ai investitori. În momentul acesta la Cuprumin există un contractat unde fărâmiţează piatra aia şi îl exportă.

Nu vreau să mai exportăm materie brută. Şi îl aşez frumos şi să prelucrăm.(…)Dar îmi trebuie siderurgie. Vreau să vă spun că vor să vină oamenii serioşi. Dar să discutam serios, să le dau un lucru stabil şi eu vin cu mina, cariera, cu zăcământul, el vine cu partea cealaltă. Facem o asociere şi producem (…) 35 de milioane investiţie, aproximativ 1 miliard de euro profit în trei ani, în Moldomin. Cuprumin a funcţionat, Moldomin a fost blocată. Şi am întrebat: de ce aţi blocat? Lichidatorul, o poveste destul de dubioasă, destul de complicată, pe nişte sume infime. Aceasta este rezerva ţării, este strategică.

Nu putem să o dăm, să vină doi cu roaba(…) Avem aurul de sub el, avem zincul, plumbul, avem materialele rare. România este extrem de bogată. Ideea este cum le gestionăm şi cum le aşezăm. Vrem valoare adăugată la fiecare. Este ok, câştigăm. Vrem să dăm ceea ce dăm acum, dar în cantitate puţină, resursă puţină, neprelucrată, nu câştigăm. Supravieţuim,”, a explicat Bădălău, la Antena 3, citat de Agerpres.

Ministrul Economiei a mai afirmat că, printre proiectele pe care le are în vedere se numără şi Remin Baia Mare, trei perimetre pentru care există licenţe şi studii de fezabilitate, precum şi trei iazuri de steril, la Hunedoara.

“Mai am Remin Baia Mare, trei perimetre la care am licenţa, studii de fezabilitate, aur, argint, plumb etc. Acelaşi lucru: investiţie minimă, peste un miliard jumătate. Hunedoara: trei iazuri de steril, pentru că n-am avut tehnologie, în momentul acesta avem, la Valea, la Rovina, la Ribiţa. Am evaluările pe fiecare: 32 de milioane investite 500 de milioane profit”, a subliniat ministrul Economiei.

În ceea ce priveşte Roşia Montana, şeful de la Economie a subliniat că “este un subiect mult mai complicat”.

“Acolo probabil sunt alte interese. Contractul este la mine. O să mă uit pe el…Acum este foarte greu, fiind la o Curte de Arbitraj”, a adăugat Niculae Bădălău.

Sursa: adevarul.ro