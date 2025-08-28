Ministrul Apărării: Stagiul militar voluntar de patru luni este pe agenda Parlamentului

Ministrul Apărării: Stagiul militar voluntar de patru luni, pe agenda Parlamentului

Proiectul de lege privind efectuarea stagiului militar voluntar, cu o durată de patru luni, destinat consolidării rezervei Armatei Române, urmează să fie pe agenda Parlamentului luna viitoare, a anunţat ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, potrivit Rador.

El a subliniat, miercuri, 27 august, la Radio România Actualități, importanţa consultării surselor oficiale în privinţa informaţiilor din domeniul apărării, recomandând accesarea site-ului MApN, care a creat deja o platformă specială pentru combaterea dezinformării:

„Este foarte important să înţelegem că rezerva Armatei Române este îmbătrânită, sunt mulţi ani de când nu mai există armată obligatorie, şi de asta şi noi, ca şi alte state… – din nou, nu inventăm apa caldă; sunt alte state europene care au folosit aceeaşi metodă pentru a-şi reîmprospăta rezerva.

Sunt foarte multe fake news-uri în ultima vreme, în ultimii doi ani de zile am văzut că războiul a fost instrumentat convenabil de către anumiţi politicieni, de către anumiţi influenceri care servesc alte agende, numai agenda României nu.

Îi rog pe toţi cei care ne ascultă, atunci când văd o chestie care li se pare senzaţională legată de armată sau de război, să intre pe site-ului MApN; dacă ştirea e şi acolo, înseamnă că e adevărată, dacă nu, nu”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

Referindu-se la sprijinul acordat Kievului, ministrul Apărării a reamintit de pregătirea celui de-al 23-lea pachet de ajutor militar.

