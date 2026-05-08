Curier Județean

Admitere 2026 la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia: CALENDARUL probei de verificare a cunoștințelor la limba română și matematică

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Admitere 2026 la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia: CALENDARUL probei de verificare a cunoștințelor la limba română și matematică

Proba de verificare a cunoștințelor pentru admiterea 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia va avea loc în data de 19 mai 2026. Pentru buna desfășurarea a probei, reprezentanții școlii au făcut public calendarul după care se va desfășura admiterea.

Candidaţii care vor susține marți, 19 mai, proba de verificare a cunoştinţelor (test grilă) în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în vederea admiterii în colegiile naționale militare, trebuie să respecte câteva reguli pe timpul desfășurării concursului.

În atenția candidaților care vor susține marți, 19 mai 2026, proba de verificare a cunoştinţelor (test grilă) în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în vederea admiterii în colegiile naționale militare, clasa a IX-a, anul școlar 2026-2027.

În data de 18.05.2026 până la ora 18.00 va avea loc prezentarea candidaților care au fost repartizați la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor

Candidații trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere (cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani).

-În data de 18.05.2026 de la ora 18.00 va avea loc instructajul candidaților despre desfășurarea probei de concurs
-În data de 19.05.2026, până la ora 8.00 candidații trebuie să se prezinte la colegiu
-În data de 19.05.2026 în intervalul orar 09.00 – 12.00 se va susține proba de verificare a cunoștințelor (test grilă)
-Corectarea testelor în sălile de concurs, în prezența candidaților se va face imediat după finalizarea probei
-Afișarea rezultatelor testului în data de 19.05.2026 după ora 16.00

Candidaţii trebuie să respecte câteva reguli pe timpul desfășurării concursului:

-să aibă asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere (pentru cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani), ecusonul (pe care îl vor primi în data de 18 mai), instrumente de scris (pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră)

-este interzis accesul în sălile de examen cu telefoane mobile, ceasuri smartwatch, căști, calculatoare sau alte materiale care pot facilita rezolvarea subiectelor

NU se percepe taxă de înscriere la concursul de admitere și NU se asigură cazare și hrănire.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

8 mai 2026

De

Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1 Mai multe tipuri de arahide, vândute de CARREFOUR ROMÂNIA SA, au fost retrase ca urmare a unei notificări primite de la furnizorul DEPAL SRL. Motivul este o posibilă depășire a contaminanților aflatoxina B1 […]

Citește mai mult

Curier Județean

17 mai 2026 | Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

8 mai 2026

De

Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu Ne revine bucuria de a vă invita la spectacolul de teatru „Electra”, după Sofocle și Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, o producție a Teatrul Național „Radu Stanca” […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier la Micești: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Zlatnei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

8 mai 2026

De

ACCIDENT rutier la Micești: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Zlatnei Un accident rutier a avut loc vineri, 8 mai 2026, în Micești, pe strada Zlatnei, la intersecția cu Calea Labului. Potrivit martorilor, două autoturisme s-au ciocnit. Din fericire, șoferii implicați nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Persoanele implicate […]

Citește mai mult