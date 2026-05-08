Admitere 2026 la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia: CALENDARUL probei de verificare a cunoștințelor la limba română și matematică
Proba de verificare a cunoștințelor pentru admiterea 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia va avea loc în data de 19 mai 2026. Pentru buna desfășurarea a probei, reprezentanții școlii au făcut public calendarul după care se va desfășura admiterea.
Candidaţii care vor susține marți, 19 mai, proba de verificare a cunoştinţelor (test grilă) în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în vederea admiterii în colegiile naționale militare, trebuie să respecte câteva reguli pe timpul desfășurării concursului.
În atenția candidaților care vor susține marți, 19 mai 2026, proba de verificare a cunoştinţelor (test grilă) în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în vederea admiterii în colegiile naționale militare, clasa a IX-a, anul școlar 2026-2027.
În data de 18.05.2026 până la ora 18.00 va avea loc prezentarea candidaților care au fost repartizați la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor
Candidații trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere (cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani).
-În data de 18.05.2026 de la ora 18.00 va avea loc instructajul candidaților despre desfășurarea probei de concurs
-În data de 19.05.2026, până la ora 8.00 candidații trebuie să se prezinte la colegiu
-În data de 19.05.2026 în intervalul orar 09.00 – 12.00 se va susține proba de verificare a cunoștințelor (test grilă)
-Corectarea testelor în sălile de concurs, în prezența candidaților se va face imediat după finalizarea probei
-Afișarea rezultatelor testului în data de 19.05.2026 după ora 16.00
Candidaţii trebuie să respecte câteva reguli pe timpul desfășurării concursului:
-să aibă asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere (pentru cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani), ecusonul (pe care îl vor primi în data de 18 mai), instrumente de scris (pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră)
-este interzis accesul în sălile de examen cu telefoane mobile, ceasuri smartwatch, căști, calculatoare sau alte materiale care pot facilita rezolvarea subiectelor
NU se percepe taxă de înscriere la concursul de admitere și NU se asigură cazare și hrănire.
