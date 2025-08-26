Ministrul Apărării: Crește numărul militarilor ucraineni care vor fi pregătiți în România
Crește numărul militarilor ucraineni care vor fi pregătiți în România
România ajută Ucraina și cu pregătirea unora dintre militari, iar numărul militarilor ucraineni instruiți în România va crește.
Citește și: România trimite în Ucraina al 23-lea pachet de ajutor militar și anunță o colaborare în materie de apărare antiaeriană. Ionuț Moșteanu (MApN): ”Vom continua să le fim alături în această luptă”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Europa Liberă că, pe lângă instruirea unor piloți ucraineni la Centrul european de pregătire F-16 de la Fetești, România va pregăti și militari din alte categorii de forțe.
„Pe lângă partea de echipamente și muniție, un important ajutor pe care România îl oferă Ucrainei constă în antrenarea soldaților ucrainieni pe teritoriul României alături de partenerii aliați.
Ne referim la partea de forțe aeriene și în viitorul apropiat, foarte apropiat, vom putea să vă dăm mai multe detalii și despre alte tipuri de suport de antrenament”, a precizat Ionuț Moșteanu.
Potrivit Ecuropa Liberă, ministrul Apărării a refuzat să dea detalii despre misiune.
