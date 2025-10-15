Ministerul Sănătății: Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite, pentru toți românii, indiferent dacă sunt sau nu asigurați!
Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite, pentru toți românii, indiferent dacă sunt sau nu asigurați!
Ministerul Sănătății face un apel public pentru accesarea gratuită a serviciilor medicale de prevenție, prin medicii de familie.
Indiferent dacă sunt asigurați sau nu, adulții peste 18 ani beneficiază gratuit de controale medicale de specialitate precum și investigații și analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, reamintesc reprezentanții ministerului.
„Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalități și la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere”, precizează ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Orice adult se poate prezenta la medicul de familie pentru consultații preventive.
Asigurarea medicală nu este obligatorie. În cazul în care persoana este neasigurată serviciile medicale de mai jos sunt gratuite:
*Adulții între 18 și 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală.
*Persoanele de 40 de ani și peste pot beneficia anual de până la trei consultații gratuite, pentru evaluare, consiliere și monitorizare.
Consultațiile de prevenție ajută la depistarea timpurie a afecțiunilor cardiovasculare, a diabetului, a cancerului și a altor boli cronice. În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:
*hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi;
*test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;
*test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);
*test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani.
De asemenea, persoanele aflate deja în evidența medicului de familie cu boli cronice beneficiază de consultații preventive pentru depistarea timpurie a altor afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau bolile renale.
În cazuri speciale, medicul de familie poate elibera trimiteri pentru consultații și analize suplimentare – de exemplu, în suspiciune de cancer sau pentru testarea virusurilor hepatitei B și C ori a virusului HIV la femeile însărcinate.
„Ministerul Sănătății îi încurajează pe toți românii să profite de consultațiile și analizele gratuite oferite prin medicii de familie.
Prevenția este primul pas către o viață sănătoasă și echilibrată”, se arată într-o comunicare publică a ministerului.
